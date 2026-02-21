“Este país puede ser rico y seguro como cualquier otro”: Enrique Peñalosa en Candidatos en la Redacción

En su tercer intento por llegar a la presidencia, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa pasó por Candidatos en la Redacción de Noticias RCN, para hablar sobre la crisis de la Nueva EPS, los diálogos de paz con grupos armados y su eventual candidato en una segunda vuelta.

En mención al eslogan de su segunda alcaldía, “impopulares, pero eficientes”, quiso recordar a los votantes que “lo importante es que tengan claro si quieren a la reina de la simpatía o alguien que produzca resultados con amor, que mejore la seguridad y la vida de la gente. Por eso invito a los ciudadanos a que se fijen más en lo que han hecho los políticos, que en lo que dicen”, convencido de que el “país puede ser rico y seguro como cualquiera de los más exitosos”.

¿Cómo perfila a sus compañeros de La Gran Consulta por Colombia en caso de ganar las elecciones?

Frente a un eventual Gobierno de Enrique Peñalosa, entre sus compañeros de consulta, dijo que Aníbal Gaviria podría ser un excelente ministro de Defensa; Juan Daniel Oviedo, ministro de Hacienda; David Luna, ministro de Educación; Vicky Dávila, embajadora de Colombia en los Estados Unidos; Mauricio Cárdenas, ministro de Salud, y a Paloma Valencia, también, la proyecto como ministra de Defensa.

Se negó a imaginar un escenario de segunda vuelta en el que no participe alguno de los candidatos de La Gran Consulta por Colombia, pero dijo estar seguro de que disputarán la presidencia contra Iván Cepeda “o, eventualmente, podría pasar lo que en Bogotá. Petro tuvo una votación arrolladora para la presidencia y para la elección a la Alcaldía, el candidato petrista, Gustavo Bolívar, no quedó ni siquiera de segundo. Si hubiera habido una segunda vuelta, no habría sido un petrista contra un antipetrista, sino entre Galán y Oviedo”.

¿Cómo enfrentar la crisis de la Nueva EPS desde la presidencia?

Sobre la actual situación de la Nueva EPS, bajo intervención forzosa administrativa desde abril del 2024, Peñalosa sostuvo que “es miserable lo que este Gobierno ha hecho con la salud a propósito. Desde la campaña, Petro dijo que con el ‘chu, chu, chu’, si no le aprobaban la reforma a la salud, quebraba de todas maneras a las EPS, que no tenía problema ni necesitaba al Congreso para acabarlas, porque le enferma que haya una participación privada en cualquier actividad de prestación de servicios públicos”.

Con más de 14.000 quejas en contra de la Nueva EPS y un crecimiento de sus deudas del 190%, advirtió que “han incumplido las órdenes de la Corte Constitucional para hacer los ajustes con los que entregarían a la salud los recursos que necesita”.

¿Qué hacer con los diálogos de paz en el próximo periodo presidencial?

En referencia a los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo dio una respuesta tajante, aunque apoyó el proceso de paz entre el 2012 y el 2016:

“Por supuesto que no (los mantendría). Cualquier vestigio de legitimidad política que pudieron haber tenido estos grupos armados ilegales se acabó con el proceso de paz. Son simplemente grupos criminales, personas que no son ni más inteligentes ni más valientes que el ciudadano común. Simplemente decidieron que iban a dedicarse a violar la Ley y hacerles daño a los demás ciudadanos”.

En un momento en el que grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el mismo Clan del Golfo parecen haberse fortalecido y el país se enfrenta a 300.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, según estudios recientes, dijo que la única manera de traer la paz a Colombia es acabar con ellos:

“Como en cualquier país del mundo. Brasil, por ejemplo, tiene toda clase de selvas y nunca, bajo gobiernos de izquierda o derecha, los grupos armados ilegales han controlado un centímetro cuadrado del territorio del Brasil porque se ha hecho lo que se tiene que hacer, darles todas las armas necesarias, equipos, tecnología, inteligencia y respaldo político a las fuerzas armadas. Como, tristemente, estamos en guerra, hay que hacer una reforma legal para darles flexibilidad a las Fuerzas Armadas y ganar la guerra”.