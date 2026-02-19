CANAL RCN
Colombia

Persecución con balacera le puso punto final a banda dedicada a robar sigilosamente carros en Bogotá

Los delincuentes tenían habilidad en la clonación de los controles, una forma silenciosa de robar vehículos.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
Nicolás Martínez Sánchez

febrero 19 de 2026
04:35 p. m.
La central de radio centró su atención en el barrio San Benito (Tunjuelito), debido a que habían visto el robo de un carro. Lo curioso es que no fue un hurto o con métodos comunes, sino con un clonador de control remoto.

Esta modalidad es conocida en el ambiente criminal como halado y consiste en la siguiente forma. Los delincuentes buscan vehículos que hayan sido dejados en vía pública y con el uso de herramientas (como la llave maestra), los roban en pocos minutos.

Robaban con clonadores de controles

Después de encender la alarma, la Policía puso en marcha un plan candado que permitió ubicar a los ladrones en plena huida por la avenida Boyacá con avenida Villavicencio. Cuando se vieron arrinconados, dejaron abandonado el carro y siguieron su camino en otro vehículo también robado.

Adicionalmente, sacaron sus pistolas y les dispararon a los policías. La patrulla logró acercarse al carro, lo detuvo y se pudo efectuar la captura de estas cuatro personas, a quienes les incautaron un revólver. De igual forma, se recuperaron los dos carros.

Durante la balacera, uno de los delincuentes quedó herido, por lo cual se necesitó llevarlo al Hospital El Tunal. Además, uno de sus secuaces tiene antecedentes por hurto y porte ilegal de armas. Por si fuera poco, había cumplido una condena de 18 años en prisión por hechos de esta índole.

206 robos de carros en enero

Enero cerró con 206 casos de robo de automotores en la ciudad. El 58% (87) de los hechos se dieron sin el uso de armas.

Las cifras de la Policía precisaron que los crímenes ocurrieron mayormente en las noches de los miércoles, jueves y viernes; y en la madrugada de los viernes. Asimismo, las cinco localidades con más casos fueron Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa.

