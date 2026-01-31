Gigantesco operativo dejó al descubierto a redes del robo de vehículos en el país: esto fue lo que hallaron

El robo de vehículos y motocicletas continúa siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades en Colombia. A pesar de los controles y operativos permanentes, las organizaciones delincuenciales dedicadas a este delito siguen operando en diferentes regiones del país.

En las últimas horas, las autoridades revelaron los resultados de un nuevo y amplio operativo que dejó al descubierto el funcionamiento de varias estructuras dedicadas al hurto y la receptación de vehículos.

La acción fue liderada por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en coordinación con Inteligencia, y se desarrolló de manera simultánea en varias zonas estratégicas del país.

¿Cómo fue el gigantesco operativo contra el hurto de vehículos en el país?

Se trató de una gigantesca operación desplegada en cinco regiones de Colombia: Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Huila y Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, labores de inteligencia permitieron identificar que en estos territorios operaban varias organizaciones delincuenciales dedicadas específicamente al robo de vehículos y motocicletas, así como a su posterior traslado y ocultamiento.

Durante semanas, unidades especializadas adelantaron seguimientos, verificaciones y análisis de información que permitieron ubicar los puntos donde estos grupos operaban.

El despliegue operativo incluyó controles, allanamientos y acciones simultáneas que permitieron golpear de manera directa estas estructuras criminales.

¿Qué hallaron tras el masivo operativo contra el hurto de vehículos?

Como resultado de esta ofensiva, la Policía logró la recuperación de 41 automotores que habían sido reportados como robados.

Del total de vehículos recuperados, 36 corresponden a motocicletas y cinco a automóviles. Además, durante los procedimientos fueron halladas autopartes y motores de vehículos, elementos que estarían relacionados con actividades de receptación.

En medio de los procedimientos, también se logró la captura de tres personas. Una de ellas fue detenida por orden judicial por el delito de receptación, mientras que las otras dos fueron sorprendidas en flagrancia en las mismas ciudades donde cometían sus delitos.

La mayor Susana Blanco, de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, explicó el alcance del operativo y los resultados obtenidos:

Con el objetivo realmente de combatir de manera frontal el hurto de automotores y la receptación también que se presenta. Como resultado, recuperamos 41 automotores, estamos hablando de 36 motocicletas y 5 vehículos. También estamos hablando de otras autopartes y de motores de vehículos. Como resultado, tenemos la captura de tres personas, una de ellas por orden judicial por el delito de receptación.

Una vez recuperados los vehículos, las autoridades realizaron el respectivo proceso de rastreo e identificación para ubicar a sus propietarios. Posteriormente, se contactó a los dueños de los automotores para informarles sobre la recuperación y adelantar los trámites de devolución.