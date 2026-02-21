Fuerte incendio se registró en un reconocido restaurante de Bogotá: imágenes captaron cómo quedó

Un incendio estructural se registró hacia las 4:30 de la tarde en el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en la Carrera 30 con Calle 71, en Bogotá.

La emergencia activó un amplio despliegue del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y obligó a evacuar a 90 empleados del establecimiento.

De acuerdo con los reportes, una persona resultó afectada por humo. Sin embargo, posteriormente los organismos de emergencia confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Fuerte incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense de Bogotá

Según el informe oficial, el incendio se presentó en los ductos del restaurante, dentro de una edificación de ocho niveles.

Las fotografías difundidas por Bomberos muestran a los equipos trabajando en las zonas de cocina y en el sistema de ventilación, donde se habría originado la conflagración.

El reporte indicó: "Incendio controlado en un 100 % no se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. El incendio se presentó en los ductos de un restaurante, en el momento se hizo ataque directo y ventilación mecánica. No hay reporte de personas lesionadas".

Posteriormente, el organismo precisó:

Controlamos un incendio estructural en una edificación de 8 niveles, en la Carrera 30 con Calle 71. Incidente en desarrollo.

Un bombero detalló que la activación se dio aproximadamente a las 4:50 de la tarde del 20 de febrero. Desde las estaciones de Chapinero y Ferias se desplazaron máquinas extintoras, un carro tanque y la máquina escalera.

Llegamos al lugar, se trataba de un incendio estructural dentro de un buitrón en el restaurante, a lo cual se realiza la técnica de visada de la escalera para hacer control por la parte superior del restaurante y posteriormente una línea en la parte del tercer piso donde se encontraba otro punto de origen del incendio.

Tras aproximadamente dos horas de labores conjuntas entre los funcionarios de las estaciones de Chapinero y Ferias, el incendio fue controlado y liquidado. Luego se solicitó la presencia del grupo de investigación de incendios para establecer el origen y la causa.

Mi Gran Parrilla Boyacense se pronunció tras el incendio registrado en una de sus sedes

La administración del establecimiento informó que, una vez detectada la emergencia, activó de inmediato los protocolos internos y dio aviso a los organismos de socorro.

En el comunicado señalaron:

En relación con los hechos ocurridos en nuestra sede ubicada en la Carrera 30 con Calle 71, informamos que el evento se originó en el sistema de ductos de la cocina.

También indicaron que están a la espera de los informes técnicos correspondientes para realizar la revisión estructural y garantizar que las instalaciones continúen operando bajo los más altos estándares de seguridad.

Finalmente, agradecieron la pronta respuesta de los Bomberos de Bogotá y el acompañamiento de las autoridades competentes.