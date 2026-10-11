Emergencia en Santa Marta por incendio de una embarcación turística

La Dirección General Marítima publicó un comunicado en el que compartió detalles de un incidente que se registró en el Puerto de Santa Marta. Los hechos involucraron una embarcación tipo Catamarán que llevaba el nombre de Tayrona II que sufrió un incendio.

Lancha turística se incendió en Santa Marta

En la embarcación, que ofrece servicios turísticos, se inició una conflagración que requirió de la presencia de los Bomberos, pero hasta el momento se desconocen las causas que provocaron las llamas.

Luego de que las autoridades recibieran el reporte del incidente, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias y en coordinación con la Armada de Colombia se hizo un llamado a la Estación de Guardacostas y el personal del Puerto de Santa Marta.

De inmediato los uniformados del cuerpo de Bomberos llegaron hasta el lugar para controlar las llamas sin que se presentaran mayores afectaciones a ciudadanos y a otras embarcaciones que se encontraban en el lugar.

En el documento, la Dirección General Marítima reiteró su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la seguridad de la navegación y anunció que se llevaran a cabo las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Bomberos brindan reportes del incidente

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos se refirió a los hechos y brindó un reporte de lo ocurrido.

“Al llegar al lugar, las unidades evidencian que una embarcación se encontraba envuelta en llamas, situación que representaba un riesgo de propagación hacia otras dos embarcaciones que permanecían en sus inmediaciones (…) Ante este escenario, nuestro personal operativo desarrolló maniobras de control y atención de la emergencia, en articulación con el personal de seguridad del lugar, logrando rescatar y poner a salvo las otras dos embarcaciones, evitando que fueran alcanzadas por el fuego. La embarcación donde se originó el incendio sufrió daños materiales”.