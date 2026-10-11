“Cuando menos lo imaginé fue que sentí”: joven que sobrevivió a accidente en Túnel de Buenaventura

Un trágico accidente de tránsito en la vía Cali-Buenaventura cobró la vida de cuatro personas, entre ellas una bebé de apenas dos años.

El siniestro ocurrió en el túnel número 6, ubicado en el sector de Lobo Guerrero, departamento del Valle del Cauca, y dejó además siete personas heridas con lesiones de consideración.

Hablan sobrevivientes del trágico accidente en tunel de Buenaventura

Información compartida por este medio señala que, de los siete heridos, dos permanecen estables en Buenaventura, dos más continúan siendo atendidos en clínicas de Dagua, mientras que los dos casos más delicados fueron trasladados a la ciudad de Cali.

Entre los heridos se encuentra una mujer de 27 años quien presentaba varias lesiones, especialmente en la cabeza. Al ser atendida en el hospital de Dagua, se refirió al fuerte accidente.

“La verdad cuando ya menos me imaginé sentir, no me acuerdo de nada". Otra paciente trasladada al hospital José Rufino Vivas de Dagua llegó sin signos vitales.

Juan Manuel, un médico que viajaba en la buseta, relató cómo ocurrió el accidente: "La niñera se vino encima en medio de la curva, no sé si es que estaba adelantando porque fue cuestión de segundos, gracias a Dios yo venía despierto, venía viendo, y la parte de atrás de la niñera choca, colisiona contra el bus, inmediatamente el choque hace que toda la parte del lado izquierdo del bus se desprenda".

El médico sobreviviente aprovechó para enviar un mensaje a los conductores: “A veces por hacernos los vivos o por decisiones humanas decidimos no seguir las reglas y a veces están es para eso, para cuidarnos”.

Las autoridades de tránsito ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas que provocaron el fatal accidente.