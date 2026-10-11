Capturan a mujer que almacenaba armas de las disidencias tras operativo en Barrancabermeja

Una operación del Gaula Militar permitió la incautación de un importante lote de armas y municiones que, al parecer, pertenecía a las disidencias de las Farc y estaba destinado a ser comercializado con otro grupo armado ilegal.

Durante el procedimiento, realizado en una vivienda de Barrancabermeja, Santander, fue capturada una mujer señalada de almacenar el material de guerra en su residencia.

De acuerdo con las autoridades, la capturada habría sido utilizada por integrantes de estructuras ilegales para ocultar armamento y proveedores en el inmueble.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes más estarían involucrados en la red de almacenamiento y tráfico de armas.

Material de guerra iba a ser comercializado

Según la información entregada por el Gaula Militar, el arsenal pertenecería al denominado Frente 36 de las disidencias de las Farc. Las investigaciones apuntan a que este material de guerra tenía como destino la estructura armada ilegal conocida como los Conquistadores del Atlántico.

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Las autoridades indicaron que la negociación buscaba fortalecer la capacidad armada de este grupo, que tiene presencia criminal en departamentos como Santander y La Guajira, lo que representaba un riesgo para la seguridad y el orden público en esas regiones.

Fusiles, subametralladoras y abundante munición

Durante el operativo fueron incautados cuatro fusiles de fabricación estadounidense, dos subametralladoras Mini Uzi y una considerable cantidad de munición para estas armas. Además, fue capturada la mujer que presuntamente se encargaba de custodiar el arsenal.

Los investigadores consideran que el hallazgo podría evidenciar posibles conexiones entre estructuras armadas ilegales para el intercambio de armamento y el fortalecimiento de sus operaciones. Por ello, continúan las labores para identificar a otras personas que habrían participado en el almacenamiento, transporte y eventual comercialización del material incautado.