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Teófilo Gutiérrez habló de Luis Díaz en su despedida y recordó sus inicios en Junior

"Yo regañaba a Luis Díaz", Teófilo habló del atacante del Bayern Munich en su despedida del fútbol.

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Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
09:30 a. m.
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En medio de su emotiva despedida de la hinchada del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez recordó cómo aconsejaba y regañaba a Luis Díaz cuando compartían vestuario. El delantero también contó qué le dijo a un directivo cuando le preguntó por el futuro del guajiro.

Antes de convertirse en una de las figuras de la Selección Colombia y dar el salto al fútbol europeo, Luis Díaz ya despertaba admiración entre sus compañeros de Junior. Uno de ellos era Teófilo Gutiérrez, quien recordó una anécdota que muestra la confianza que tenía en el talento del extremo colombiano.

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La historia salió a la luz durante una entrevista con Win Sports, después del partido entre Junior y Cúcuta Deportivo, disputado el lunes 9 de noviembre en el estadio Romelio Martínez. Allí, Teo habló de su relación con Díaz y reveló que asumía un papel de consejero cuando compartían en el equipo barranquillero.

"Yo regañaba a Luis Díaz y le daba consejos", contó el atacante, antes de recordar una conversación que tuvo con uno de los directivos del conjunto tiburón.

¿Qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Junior sobre Luis Díaz?

Según relató Teófilo, en una ocasión un directivo le preguntó qué debían hacer con Luis Díaz, quien todavía estaba construyendo su camino en el fútbol profesional.

La respuesta del delantero fue contundente: "Esa es la joya que tienes tú"

Con el paso de los años, el guajiro confirmó aquella proyección. Después de destacarse con Junior, pasó al Porto y posteriormente al Liverpool, donde alcanzó reconocimiento internacional. Actualmente juega en el Bayern Múnich de Alemania.

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Teófilo también destacó su crecimiento y mencionó la cifra de 80 millones de euros al referirse al valor que, en su opinión, alcanzaría el futbolista. "Va a ser uno de los mejores de Colombia", recordó sobre lo que pensaba de su antiguo compañero.

¿Cómo fue la despedida de Teófilo Gutiérrez en Junior?

La anécdota se conoció en una noche especial para el barranquillero. Junior derrotó 2-0 al Cúcuta Deportivo y Teo marcó el segundo tanto, apenas cinco minutos después de ingresar al campo en el segundo tiempo.

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El delantero, de 41 años, no pudo contener las lágrimas ante el homenaje de los aficionados en el Romelio Martínez. También habló de cómo vivirá los próximos partidos del equipo: aseguró que los verá desde su casa, en pantalla gigante, acompañado de familiares y amigos, mientras prepara asados.

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