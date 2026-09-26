Santa Marta activó un PMU para evaluar afectaciones tras fuertes lluvias: ¿qué zonas están más impactadas?

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas llevaron a las autoridades de Santa Marta a activar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar las afectaciones y coordinar la atención de posibles emergencias.

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos informó que no había atendido emergencias y no se reportaban personas afectadas. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo ante las condiciones meteorológicas que persisten en la ciudad.

¿De qué se encargará el PMU?

La instalación del Puesto de Mando Unificado permitirá reunir los reportes de las diferentes entidades, verificar los daños directamente en los sectores afectados y establecer las acciones necesarias para atender cualquier emergencia.

Entre los puntos donde se han reportado afectaciones preliminares están Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes A y B, Bonda, Timayuí 1 y 2, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.

En Los Alpes A y B se informó inicialmente sobre una vivienda afectada, situación que deberá ser verificada por los organismos correspondientes.

¿Por qué se está dando la alerta por inundaciones en Santa Marta?

El Ideam mantiene la atención sobre las condiciones meteorológicas en la zona. Las estaciones automáticas registraron acumulados preliminares de 36,6 milímetros en el Aeropuerto Simón Bolívar y 25,4 milímetros en Minca.

La entidad explicó que las lluvias están relacionadas con la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos la onda tropical número 51, la vaguada monzónica y una zona de baja presión en el Darién.

Estas condiciones pueden favorecer lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Además, permanece la alerta roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares y otros afluentes que desembocan en el mar Caribe.

Por ahora y mientras avanza el PMU, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante las lluvias, asegurar techos y estructuras que puedan desprenderse y mantenerse alejados de árboles, transformadores y cableado eléctrico durante las tormentas.

Cualquier emergencia puede ser reportada a la línea 123.