Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 22 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 22 de 2026
  • Hombre, presuntamente armado, fue abatido tras intentar ingresar a Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump
  • Corte Suprema de justicia citó a exasesor de Berenice Bedoya por presunto esquema de favores políticos en Findeter
  • Ataque de disidencias dejó un soldado muerto y nueve heridos en Guaviare: ¿cómo fue la emboscada?
