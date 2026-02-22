CANAL RCN
Corte Suprema de justicia citó a exasesor de Berenice Bedoya por presunto esquema de favores políticos en Findeter

La senadora compartió su postura con Noticias RCN, tras revelar la denuncia realizada por el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso, con pruebas que aportó su exasesor de UTL Sergio Mesa.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
03:02 p. m.
Luego de que Noticias RCN revelara la denuncia que el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, realizó ante la Fiscalía General de la Nación sobre un presunto caso de favores políticos a cambio de contratos en Findeter y la entrega de cargos públicos en dos ministerios, la Corte Suprema de Justicia citó con urgencia a Sergio Mesa, exasesor de la UTL de la senadora Berenice Bedoya, para que comparta la información que dice tener sobre el caso.

De acuerdo con la denuncia, que involucra, también, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al actual ministro de la cartera, Armando Benedetti, y a Iván Ramírez Rusinque:

“Según Mesa, en 2024, la senadora Bedoya realizó gestiones para concretar la inversión del Gobierno Nacional en una obra de infraestructura en el municipio de Yarumal, Antioquia, por medio de Findeter. Para ello, sostuvo negociaciones y acuerdos con el ministro del Interior de ese momento, Luis Fernando Velasco. Y lo logró, como pago por su apoyo a los proyectos de ley radicados ante el Congreso por el Gobierno”.

Un escándalo aún más grande que el de la UNGRD:

De acuerdo con Enciso, se trata de un escándalo al estilo del de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pero de mayores proporciones, por los billones de pesos que maneja Findeter.

Mesa, quien recopiló las pruebas, entre ellas, chats, audios y fotos de reuniones ordenadas de forma cronológica, sostuvo que no puede ser “un convidado de piedra de lo que” presenció en la UTL “de la senadora Berenice Bedoya, en cuanto a que, en vez de buscarle salidas a la crisis del sistema de salud, se benefició con burocracia y con contratación”.

En el material, que se comprometió a dejar en manos de las autoridades, se explicaría cómo la senadora Bedoya habría incidido en la adjudicación de un proyecto de infraestructura en Yarumal, de cerca de 10.000 millones de pesos, a cambio de votar a favor de las reformas del Gobierno Petro.

Nepotismo y acusaciones por supuesto tráfico de influencias se suman a la denuncia:

Durante el proceso de adjudicación, la legisladora habría estado recibiendo filtraciones de Findeter, de un contacto al que tendría guardado como “Liliana Maria Findeter”, que la actualizaba en tiempo real sobre el contrato.

Pero no es todo; a la denuncia se suman acusaciones por presunto nepotismo y tráfico de influencias, luego de que los hijos de Bedoya, su yerno y nuera recibieran contratos millonarios en las fechas en las que estaban previstas la votación y presentación de las ponencias en el Congreso; lo que la senadora rechazó de manera tajante en diálogo con Noticias RCN:

“Mi postura es que no me ha llegado ninguna notificación oficial; en su momento me defenderé con argumentos y pruebas ante la justicia. Es claro que este señor busca protagonismo mediático a costa mía, perjudicando mi campaña y ahora, en esta recta final, no me voy a desconcentrar con un ser humano que solo quiere hacer daño”.

