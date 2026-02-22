¿Qué candidato al Senado está teniendo el mejor desempeño en #ElDebateDeLaGente?

Este domingo 22 de febrero se lleva a cabo El Gran Debate de la Gente con las diez cabezas de lista al Senado. Los colombianos hacen sus preguntas y los aspirantes al Congreso las responden.

Andrés, Forero, Carlos Fernando Motoa, Carolina Corcho, David Barguil, Enrique Gómez, Juan Felipe Lemos, Juan Sebastián Gómez, Lidio García, Luis Eduardo Garzón y Óscar Ortiz, participan en este debate que busca ir más allá de los discursos tradicionales y poner sobre la mesa los temas que realmente le importan a la gente.

Entre los temas a tratar está el trámite para convocar a una asamblea constituyente, la reforma a la salud, la reforma laboral, paz y beneficios judiciales, y seguridad ciudadana.

Está moderado por moderado por Andrés Mompotes, director de El Tiempo; José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; y Juan Lozano, director de La FM. Además, presentarán Maritza Aristizábal, de Noticias RCN; y Lina Pulido, de CityTV.