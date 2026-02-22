CANAL RCN
Colombia

¿Qué candidato al Senado está teniendo el mejor desempeño en #ElDebateDeLaGente?

Los colombianos pueden escoger qué candidato al Senado se desempeña mejor durante El Debate de la Gente.

Qué candidato al Congreso está teniendo el mejor desempeño en El Debate de la Gente
Foto: RCN

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
03:18 p. m.
Este domingo 22 de febrero se lleva a cabo El Gran Debate de la Gente con las diez cabezas de lista al Senado. Los colombianos hacen sus preguntas y los aspirantes al Congreso las responden.

Andrés, Forero, Carlos Fernando Motoa, Carolina Corcho, David Barguil, Enrique Gómez, Juan Felipe Lemos, Juan Sebastián Gómez, Lidio García, Luis Eduardo Garzón y Óscar Ortiz, participan en este debate que busca ir más allá de los discursos tradicionales y poner sobre la mesa los temas que realmente le importan a la gente.

Entre los temas a tratar está el trámite para convocar a una asamblea constituyente, la reforma a la salud, la reforma laboral, paz y beneficios judiciales, y seguridad ciudadana.

Está moderado por moderado por Andrés Mompotes, director de El Tiempo; José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; y Juan Lozano, director de La FM. Además, presentarán Maritza Aristizábal, de Noticias RCN; y Lina Pulido, de CityTV.

