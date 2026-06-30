Gobierno electo inicia el empalme con 1.300 personas distribuidas en 22 sectores

El gobierno electo de Abelardo De La Espriella dio inicio al proceso de empalme con la conformación de un equipo integrado por 1.300 personas, distribuidas en 22 sectores, que tendrán la tarea de revisar la información entregada por la administración saliente antes del cambio de gobierno. Durante el primer encuentro, el presidente electo fijó como una de las prioridades la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y la identificación de posibles hechos de corrupción.

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De acuerdo con las directrices presentadas por De La Espriella, el proceso de empalme estará enfocado en recopilar información de las distintas entidades del Estado y en verificar posibles irregularidades. El mandatario electo pidió a los integrantes de su equipo denunciar cualquier caso que encuentren durante la revisión y advirtió que en su gobierno no aceptará actos de corrupción.

¿Cómo estará conformado el equipo de empalme del gobierno de Abelardo De La Espriella?

El equipo de transición está integrado por 1.300 personas, distribuidas en 22 sectores, que trabajarán de manera simultánea en la revisión de la gestión del gobierno saliente. Según se informó, el proceso estará articulado con el programa 'El Arca de Noé', utilizado durante la campaña para recopilar información sobre posibles hechos de corrupción, obras sin terminar, decisiones administrativas y manejo de recursos públicos.

Durante su intervención, el presidente electo reiteró que cualquier irregularidad detectada deberá ser reportada. Además, aseguró que quienes lleguen a participar en actos de corrupción durante su administración enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

¿Qué se sabe del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante?

El vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo, afirmó que el equipo ya cuenta con más del 70 % de la información correspondiente a la administración saliente. También señaló que, en caso de que alguna entidad no entregue la documentación requerida, recurrirán a derechos de petición para obtener la información necesaria.

Por su parte, el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, confirmó que la primera reunión oficial del empalme se realizará este jueves a las 10:00 de la mañana. Explicó que cada ministerio será responsable de liderar las mesas sectoriales y sostuvo que el Gobierno entregará únicamente la información que la ley exige dentro del proceso de transición.

En medio del inicio del empalme también surgieron diferencias entre representantes del gobierno electo y la administración saliente. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, manifestó preocupación por la contratación de 6.500 personas en entidades como la UNP y el Ministerio del Interior cuando falta poco más de un mes para el cambio de gobierno. Además, señaló que la nueva administración no continuará con las mesas de negociación política con grupos armados, aunque sí ofrecerá mecanismos de sometimiento a la justicia.