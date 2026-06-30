Ministro de Defensa Pedro Sánchez evalúa candidatura a la Gobernación de Boyacá

A una semana de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente, el sonajero ministerial continúa con fuerza.

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Entre los nombres que empiezan a tomar forma en el gabinete, aparece el del empresario antioqueño y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Cristian Halaby, quien se perfila como el próximo ministro de Trabajo.

Movimientos en el gabinete y el servicio exterior

Además de Halaby, otras figuras cercanas al presidente electo empiezan a ubicarse en cargos clave. Ricardo Ayerbe, empresario que coordinó la campaña en Bogotá, sería el nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, estaría destinado al servicio exterior, con posibilidades de asumir una embajada en Estados Unidos o México.

En paralelo, se define el panorama legislativo. Alfredo de Luque, del partido de la U, lidera las opciones para la presidencia del Senado, aunque Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, mantiene su aspiración.

El gobierno de De la Espriella ya anticipó que no respaldará el restablecimiento de la prima técnica para congresistas ni el nombre de Jaime Luis Lacutir como secretario de la Cámara de Representantes.

Los ministros salientes y sus futuros escenarios

Mientras se consolida el nuevo gabinete, los actuales ministros buscan su rumbo. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, evalúa lanzarse a la Gobernación de Boyacá, alentado por sectores políticos de la región. Diana Marcela Morales, ministra de Industria y Comercio, ya se presentó como aspirante a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes, cargo en el que fue preseleccionada.

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El reacomodo ministerial y legislativo marca el inicio de una nueva etapa política, con apuestas que definirán el rumbo del gobierno entrante y el futuro de quienes dejan sus cargos el próximo 7 de agosto.