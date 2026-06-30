Prográmese: estos serán los cortes de agua y luz en Bogotá durante el miércoles 1 de julio

Una nueva jornada con cortes de luz y agua se llevará a cabo este miércoles 1 de julio en distintas localidades de la capital.

Dichas intervenciones buscan mejorar los suministros tanto de agua como de energía por medio de la suspensión temporal de estos servicios. Conozca aquí las localidades afectadas:

Cortes de agua en Bogotá durante el 1 de julio de 2026

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el listado completo de las localidades que se verán afectadas por los cortes de agua durante este 1 de julio. Las zonas son:

Localidad de Suba

Mirandela y Casa Blanca Suba I.

De la carrera 58A a la calle 80, entre la calle 183 a la calle 191.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Occidental.

De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 116 a la calle 127.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Kennedy

Jacqueline.

De la calle 48A sur a la calle 49 sur, entre la carrera 77X bis A hasta la calle 50 sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Calandaima, Tocarema e Ipanema.

De la avenida calle 6 a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 89 a la carrera 100.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Dentro de las recomendaciones se sugiere llenar el tanque de reserva de cada vivienda antes del corte del suministro, consumir el agua reservada antes de las 24 horas y hacer uso del agua de forma racional.

Cortes de luz en Bogotá este miércoles 1 de julio

Las suspensiones de este servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. Las zonas afectadas por los cortes son:

Localidad de Engativá

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 66 a calle 69 – Barrio Boyacá.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 76 a calle 78 entre carrera 113 a carrera 115 – Barrio Gran Granada.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 82 a calle 84 entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio La Serena.

Localidad de los Mártires

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Eduardo Santos.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 49 a carrera 51 entre calle 18 a calle 20 – Barrio Puente Aranda.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 6 a carrera 11 – Barrio Veracruz.

Localidad de Suba

Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 102 a calle 104 – Barrio Andes Norte.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 144 a calle 146 – Barrio Los Cedros.

Localidad de Usme

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 73 Sur a calle 76 Sur entre carrera 0 a carrera 2 – Barrio Santa Librada.

Dentro de las recomendaciones se sugieren desconectar los dispositivos electrónicos durante la intervención técnica, evitar abrir la nevera varias veces para que la comida se conserve, preparar con antelación las actividades del día y validar la identidad del personal técnico que requiera ingresar a edificios, conjuntos y oficinas.