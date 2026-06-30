Presidente electo anuncia que realizará empalmes territoriales en los 32 departamentos

Anunciado su coordinador de empalme y el del Gobierno saliente, el presidente electo Abelardo de la Espriella informó que, antes de tomar posesión, visitará los 32 departamentos para realizar empalmes territoriales:

“Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país: los empalmes territoriales. Me voy a trasladar, queridos compatriotas, personalmente, a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes”, explicó en un video.

De la Espriella explica el objetivo de los empalmes territoriales:

De acuerdo con De la Espriella, el objetivo de los empalmes territoriales es “recuperar los 2 años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno Nacional y el resto del país, el resto de entidades. Por eso voy a ir a las regiones”.

Su objetivo es que, con el cambio de Gobierno, se pongan en marcha los proyectos que se encuentran paralizados en las regiones, para “recuperar el tiempo perdido” y fortalecer su conexión con el Gobierno Central.

De la Espriella insiste en que va “a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá. Voy a gobernar con la gente, en la provincia. Al mismo tiempo, hemos preparado con todo mi equipo y, con la mayor seriedad, el empalme anticorrupción con el Gobierno saliente”.

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Coordinadores de empalme del Gobierno saliente y de la Espriella ya fueron escogidos:

Días antes, el movimiento Defensores de la Patria dio a conocer que el coordinador de empalme del presidente electo sería su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Desde el movimiento Defensores de la Patria quisieron darle un enfoque anticorrupción e indicaron que “tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

Horas después, el Gobierno Nacional anunció que su coordinador sería el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y que “se espera que en los próximos días se realice la primera reunión (…) con el fin de acordar las metodologías y dar inicio al empalme”.