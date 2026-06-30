CANAL RCN
Colombia

Presidente electo anuncia que realizará empalmes territoriales en los 32 departamentos

Lo coordinadores de empalme del Gobierno saliente y entrante ya fueron escogidos y se espera que se reúnan en los próximos días.

Foto: Abelardo de la Espriella
Foto: Abelardo de la Espriella

Jorge Leonardo Alzate

junio 30 de 2026
11:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Anunciado su coordinador de empalme y el del Gobierno saliente, el presidente electo Abelardo de la Espriella informó que, antes de tomar posesión, visitará los 32 departamentos para realizar empalmes territoriales:

“Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país: los empalmes territoriales. Me voy a trasladar, queridos compatriotas, personalmente, a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes”, explicó en un video.

¿Quiénes son los coordinadores de empalme del Gobierno Petro y Abelardo de la Espriella?
RELACIONADO

¿Quiénes son los coordinadores de empalme del Gobierno Petro y Abelardo de la Espriella?

De la Espriella explica el objetivo de los empalmes territoriales:

De acuerdo con De la Espriella, el objetivo de los empalmes territoriales es “recuperar los 2 años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno Nacional y el resto del país, el resto de entidades. Por eso voy a ir a las regiones”.

Su objetivo es que, con el cambio de Gobierno, se pongan en marcha los proyectos que se encuentran paralizados en las regiones, para “recuperar el tiempo perdido” y fortalecer su conexión con el Gobierno Central.

De la Espriella insiste en que va “a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá. Voy a gobernar con la gente, en la provincia. Al mismo tiempo, hemos preparado con todo mi equipo y, con la mayor seriedad, el empalme anticorrupción con el Gobierno saliente”.

MinEducación dejaría comprometidos más de 13 billones de pesos antes del cambio de Gobierno
RELACIONADO

MinEducación dejaría comprometidos más de 13 billones de pesos antes del cambio de Gobierno

Coordinadores de empalme del Gobierno saliente y de la Espriella ya fueron escogidos:

Días antes, el movimiento Defensores de la Patria dio a conocer que el coordinador de empalme del presidente electo sería su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Desde el movimiento Defensores de la Patria quisieron darle un enfoque anticorrupción e indicaron que “tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

Horas después, el Gobierno Nacional anunció que su coordinador sería el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y que “se espera que en los próximos días se realice la primera reunión (…) con el fin de acordar las metodologías y dar inicio al empalme”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Defensa

Mindefensa rompe el silencio sobre video en el que alias Marlon sale vivo

Migrantes

Cayó el millonario imperio de una red que habría movilizado a 800.000 migrantes a todo el mundo

Animales

VIDEO | Cámaras revelaron cómo raptaron al perrito 'Guaro' tras drogar a su dueño en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

Murió actriz, periodista y exparticipante de MasterChef Argentina en un trágico accidente

La periodista iba a bordo de su vehículo y fue embestida por un tren.

Comercio electrónico

Tome nota: La nueva ley en China que cambiaría los precios de Temu, Shein y AliExpress

Estas nuevas normativas afectarían el precio de los productos a partir del mes de julio.

Noruega

🔴EN VIVO🔴 Noruega vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

Viral

El viral 'espiritista más poderoso del mundo', que hincha por Ghana, sorprendió con NUEVA PREDICCIÓN para el Mundial

Terremoto

OMS lanzó alerta tras los terremotos en Venezuela: temen propagación de peligrosas enfermedades