Es alarmante el reclutamiento forzado de menores en Cauca y, en general, en todo el país, por parte de los grupos armados. Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, se pronunció sobre este delito en Noticias RCN. “Cómo van a preparar para la guerra a un niño de 12 años, cómo le van a enseñar a asesinar a un menor de edad. Esto no se veía sino en los campos de concentración nazi”.

Los niños en la guerra: este año 113 menores han sido rescatados de grupos armados

Solo en lo corrido de 2023, las Fuerzas Militares han logrado recuperar en operaciones a 113 menores de edad, arrebatándole 100 niños y niñas a las disidencias de las Farc y seis al ELN. 36 de ellos, fueron reclutados en Cauca. Más de 80 jóvenes y niños han sido capturados, los han sorprendido desafortunadamente con fusil en mano y disparándole a la fuerza pública. Muchos de ellos son obligados.

Todo inicia con la orden de un comandante guerrillero. En audios conocidos por este noticiero se escucha la forma en que los grupos al margen de la ley estarían cometiendo el delito. En las grabaciones se escucha a un hombre decir: “mucho gusto, mi nombre es Jhair, hago parte del frente Ismael Ruíz, bloque occidental de las Farc. Era para ver si me hace el favor y me puede reunir la gente para que me ayude a quitar unos muchachos que los llevan por esos lados, a ver si puede comunicarse”

Pero el delito no termina ahí, también actúan impidiendo que el Ejército los rescate en las operaciones. “Me están llamando varios teléfonos, la guerrilla está pidiendo que la comunidad salga hacia el lado de arriba de la carretera y evitar que el Ejército se lleve dos muchachos o si no nosotros pagamos el precio caro”, dice otro hombre.

Cerca de 6.100 niños y niñas fueron recuperados de la guerra

En los últimos 20 años, según las Fuerzas Militares, al menos 6.100 niños y niñas fueron recuperados de las manos de la cruel e inhumana guerra. “Cómo lo decía una señora que se nos entregó hace dos días de la Carlos Patiño. Decidió desertar de las filas guerrilleras por el trato inhumano que ella observó que estaban recibiendo los niños”, agregó el comandante.

Algunos logran salir de esas filas. En Cauca y Antioquia, 70 niños decidieron huir de manera voluntaria de esos grupos que los tenían retenidos.