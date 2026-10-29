En libertad sujetos que apuñalaron y asesinaron a joven de 17 años en Soacha

Los dos hombres señalados de asesinar a Juan José Correa, un joven de 17 años que vendía mazamorra para pagar sus estudios universitarios, quedaron en libertad por vencimiento de términos, tras la demora del Tribunal Superior de Cundinamarca en resolver su caso.

Indignación por libertad de sujetos que asesinaron a joven de 17 años

El proceso judicial se inició el 12 de diciembre y contaba con un plazo de 150 días para su desarrollo, tiempo que se agotó sin que el tribunal avanzara en la resolución del recurso de apelación interpuesto después de que los acusados negaran su responsabilidad en el hecho.

Juan José fue asesinado cuando cobró 6.000 pesos por las mazamorras que había vendido a sus agresores, quienes lo atacaron brutalmente.

La defensa de la familia denunció irregularidades en el proceso. Según el abogado Juan Castellanos, "el error y el cuestionamiento debe recaer sobre el Tribunal Superior de Cundinamarca, sala penal y sus magistrados. Es absurdo e insólito que en un año no hayan resuelto un recurso de apelación que se sustentó en 10 minutos”.

También aseguró que “no cabe duda de que estos ciudadanos, al momento de salir en libertad tratarán de huir y evadir la justicia, toda vez que serán sometidos por lo menos a una condena mínima de 30 años de prisión. No tengo ninguna duda sobre la responsabilidad de estos ciudadanos porque las pruebas hablan por sí solas".

Madre de joven asesinado pide ayuda en el caso y exige justicia

Andrea Guerrero, madre de Juan José, manifestó su indignación ante la decisión judicial. "Realmente estamos destrozados, indignados. El tribunal de Soacha nos debe muchas explicaciones de acuerdo con un documento que se ha erradicado en cuatro ocasiones y no hemos obtenido respuesta”.

Guerrero cuestionó la demora del tribunal: “es increíble que el tribunal de Soacha no tenga tiempo para resolver un recurso de apelación de tan solo 10 minutos. No tardaba más, eran 10 minutos. Nos decían: es que recibí el 1 de noviembre del 2025 y tengo 239 procesos".

La madre del joven asesinado anunció que solicitará la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue la demora y que determine “si existen responsabilidades disciplinarias para este proceso".

Guerrero relató que durante la audiencia observó a los acusados "riéndose" y lanzó un llamado a las autoridades: "¿Dónde queda esta madre que tiene ese dolor? ¿Dónde queda la justicia colombiana?".

Tras 18 meses exigiendo justicia, la familia asegura que continuará su lucha legal. Aunque los acusados quedaron en libertad, permanecen vinculados a la investigación judicial.