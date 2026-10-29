CANAL RCN
Colombia

Capturan a cuatro presuntos ladrones, incluido un menor, tras robo de vehículo de plataforma en San Cristóbal

Como parte de la respuesta policial, se puso en marcha un plan candado que permitió interceptar el vehículo en el sector de La Castaña.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
11:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años, fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser señaladas de participar en el hurto de un vehículo de servicio solicitado mediante una plataforma digital en la localidad de San Cristóbal.

Entre 400 y 450 animales son atropellados por año en Bogotá: ¿qué hacer si es testigo de un accidente?
RELACIONADO

Entre 400 y 450 animales son atropellados por año en Bogotá: ¿qué hacer si es testigo de un accidente?

Durante el operativo, las autoridades también lograron recuperar el automotor y varios teléfonos celulares que habrían sido sustraídos.

La víctima alertó a las autoridades

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los hechos ocurrieron en el barrio Las Malvinas, cuando un ciudadano de 29 años que se desempeñaba como conductor de plataforma denunció haber sido víctima de un atraco mientras prestaba un servicio solicitado a través de una aplicación de transporte.

Estas son las 19 vías de Bogotá donde no podrán circular motos desde este 29 de octubre
RELACIONADO

Estas son las 19 vías de Bogotá donde no podrán circular motos desde este 29 de octubre

La alerta fue recibida por uniformados adscritos al CAI Altamira que realizaban labores de patrullaje en el sector. Tras conocer lo sucedido, los policías activaron de manera inmediata los protocolos de reacción para ubicar a los presuntos responsables y recuperar el vehículo hurtado.

Plan candado permitió la recuperación del automotor

Como parte de la respuesta policial, se puso en marcha un plan candado que permitió interceptar el vehículo en el sector de La Castaña. En el lugar fueron ubicadas y capturadas cuatro personas, incluido un menor de edad, quienes serían los presuntos responsables del hecho delictivo.

El Puente Eterno: la experiencia gratuita del Día de Muertos en Bogotá
RELACIONADO

El Puente Eterno: la experiencia gratuita del Día de Muertos en Bogotá

Las autoridades informaron que tanto los capturados como el adolescente fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con el vehículo recuperado y los elementos incautados durante el procedimiento. Según la Policía, los presuntos implicados registrarían antecedentes por conductas similares.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia, a través de la línea de emergencia 123.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Por orden de un juez, Museo Nacional y Mincultura tendrán que restituir las piezas retiradas

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Entre 400 y 450 animales son atropellados por año en Bogotá: ¿qué hacer si es testigo de un accidente?

Ucrania

Impresionante cifra de colombianos muertos y desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

Otras Noticias

España

“Todas las maletas volaron”: colombianos que sobrevivieron al choque de trenes en España

Laura Álvarez y Juan David Duque viajaban en el vagón 7 del tren Iryo hacia Sevilla cuando ocurrió el accidente ferroviario.

Artistas

"Son cosas personales": Blessd sobre una posible tregua con Pirlo

Los dos artistas de música urbana cuentan con una exitosa canción que superó los 100 millones de visitas en la plataforma YouTube y posteriormente fue retirada por el cantante paisa.

Alcaldía de Bogotá

Estas son las 19 vías de Bogotá donde no podrán circular motos desde este 29 de octubre

Atlético Nacional

Nacional vs. Santa Fe: ¿Juegan James y Rodallega?

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario