Capturan a cuatro presuntos ladrones, incluido un menor, tras robo de vehículo de plataforma en San Cristóbal

Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años, fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser señaladas de participar en el hurto de un vehículo de servicio solicitado mediante una plataforma digital en la localidad de San Cristóbal.

Durante el operativo, las autoridades también lograron recuperar el automotor y varios teléfonos celulares que habrían sido sustraídos.

La víctima alertó a las autoridades

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los hechos ocurrieron en el barrio Las Malvinas, cuando un ciudadano de 29 años que se desempeñaba como conductor de plataforma denunció haber sido víctima de un atraco mientras prestaba un servicio solicitado a través de una aplicación de transporte.

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La alerta fue recibida por uniformados adscritos al CAI Altamira que realizaban labores de patrullaje en el sector. Tras conocer lo sucedido, los policías activaron de manera inmediata los protocolos de reacción para ubicar a los presuntos responsables y recuperar el vehículo hurtado.

Plan candado permitió la recuperación del automotor

Como parte de la respuesta policial, se puso en marcha un plan candado que permitió interceptar el vehículo en el sector de La Castaña. En el lugar fueron ubicadas y capturadas cuatro personas, incluido un menor de edad, quienes serían los presuntos responsables del hecho delictivo.

Las autoridades informaron que tanto los capturados como el adolescente fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con el vehículo recuperado y los elementos incautados durante el procedimiento. Según la Policía, los presuntos implicados registrarían antecedentes por conductas similares.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia, a través de la línea de emergencia 123.