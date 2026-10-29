Entre 400 y 450 animales son atropellados por año en Bogotá: ¿qué hacer si es testigo de un accidente?

Bogotá cada vez más fortalece sus acciones para cuidar, proteger y generar bienestar en todos sus animales. Sin embargo, una de las problemáticas que siguen impactando negativamente a estas especies son los accidentes de tránsito que se presenten, con mayor frecuencia, en vías principales de la ciudad.

Ante esta situación, y los riesgos que corren constantemente los animales de compañía, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se encuentra fortaleciendo su campaña “Bájele, perrito” con la que se quiere generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan especialmente los animales en condición de calle y aquellos que se encuentran extraviados.

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Campaña para cuidar a los animales en las vías de Bogotá

Momentos de afán, falta de visión y exceso de velocidad, estas son algunas de las principales causas que llevan a que conductores terminen atropellando a los animales que cruzan por las vías.

Ante los casos de atropellamiento en la capital, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se encuentra impulsando una campaña para generar conciencia e informar sobre lo que la ciudadanía también puede hacer en caso de presenciar un accidente que involucre a un animal de compañía.

Según el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, cuidar a las mascotas de la capital también es una responsabilidad de la ciudadanía para evitar atropellamientos.

En caso de que una persona presencie un accidente automovilístico, y que involucre a un animal, se debe comunicar a la línea 123. No obstante, es trascendental el uso de la traílla para evitar que los animales huyan de manera repentina por las vías de la ciudad.

“Siempre llamar a la línea 123 si somos testigos de algo que ocurra o si pasa algo con nuestro animal. Pero la responsabilidad, los perros con traílla (...) siempre el perro con su correa, ser muy cuidadosos en ese sentido porque cualquier cosa puede hacer que salgan corriendo y termina en un accidente”, aseguró Hernández.

Cifras y zonas con mayor riesgo de accidentes para mascotas

Así mismo, el director dio a conocer que aproximadamente el 80% de los casos en los que se debe utilizar la eutanasia corresponde a animales que llegan en muy malas condiciones de salud tras ser atropellados.

“Alrededor de 400 o 450 por año. Por eso, el alcalde lanzó la Mesa Distrital para prevenir esto. Pero, sobre todo, corresponsabilidad ciudadana es fundamental”, añadió el director.

Finalmente, Hernández aseguró que las zonas en donde se presentan la mayor cantidad de accidentes corresponden a zonas donde hay mayor población de animales en condición de calle. Estas son algunas localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba.

“Acá hay un tema de solidaridad y un tema que implica entender que, si uno atropella a un animal y se va, y el animal termina muerto, puede estar incurriendo en temas que no solo son contravencionales ya que puede haber incluso delitos en ese sentido”, finalizó.