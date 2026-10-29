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Colombia

Por orden de un juez, Museo Nacional y Mincultura tendrán que restituir las piezas retiradas

El despacho le dio un plazo de 48 horas a la cartera ministerial y el museo para exhibirlas nuevamente en sus salas.

Foto: Noticias RCN

Valeria Quiroga

octubre 29 de 2026
10:25 a. m.
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Las 63 piezas que fueron retiradas por orden del Ministerio de Cultura el pasado 15 de octubre del Museo Nacional tendrán que restituirse. La decisión fue tomada este miércoles 28 de octubre por el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá y le dio un plazo de 48 horas a la cartera ministerial y el museo para exhibirlas nuevamente en sus salas.

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El juez César Enrique Osorio Ortiz resolvió una acción de tutela en la que se pedía la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la cultura y la memoria histórica y la educación. El mecanismo fue interpuesto por el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, y Jorge Virviescas y Kevyn Muñoz, activistas LGBTIQ+.

El despacho llamó la atención al Ministerio de Cultura tras argumentar que tomó esta decisión por una instrucción presidencial "dirigida a retirar determinados contenidos por su significado político e histórico" sin tener en cuenta una evaluación curatorial concreta. Además, recalcó que el Gobierno Nacional no puede retirar una obra sin una razón objetiva.

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Las piezas tendrán que acomodarse bajo condiciones técnicas de conservación

De acuerdo con el fallo, la medida tendrá que acatarse mientras avanza la respectiva evaluación técnica y curatorial por parte de las entidades correspondientes, incluido el Comité de Gestión Patrimonial del Museo Nacional.

Además, el despacho enfatizó en la importancia de aplicar este protocolo con un "enfoque diferencial y de género que reconozca las experiencias de las mujeres, la población LGBTIQ+ y demás grupos históricamente excluidos".

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¿Cuáles piezas fueron retiradas del Museo Nacional?

Las 63 piezas retiradas hacían parte de una narrativa museográfica centrada en algunos de los debates y procesos más relevantes de la historia reciente de Colombia. A través de objetos vinculados a las luchas por los derechos de las mujeres y de la población diversa, la memoria del conflicto armado, los movimientos políticos, los hitos constitucionales y los procesos de paz, la colección buscaba reflejar distintas expresiones de participación ciudadana, transformación social y construcción de memoria colectiva, temáticas que integraban las salas Hacer sociedad, Memoria y nación y Fuerza, fe y sustancia.

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