VIDEO | Intentó escapar tras cometer un hurto y terminó acorralado por la Policía en Transmilenio

La Policía Nacional compartió imágenes de la captura de un hombre que intentó escapar de las autoridades tras cometer un hurto en un establecimiento comercial. Los videos, registrados por cámaras de seguridad, muestran el recorrido del sujeto mientras huía con la mercancía y trataba de evadir a quienes intentaban detenerlo.

Ladrón intentó colarse en Transmilenio para evitar ser capturado, pero no lo logró

Inicialmente, las imágenes muestran al hombre saliendo del establecimiento con los elementos robados sobre uno de sus hombros. Acto seguido, cruza una avenida de manera imprudente, exponiéndose a ser arrollado por los vehículos que transitaban por el lugar.

Sin embargo, antes de llegar al otro extremo de la vía, varias personas, una de ellas aparentemente armada, le impiden continuar su recorrido. Ante esta situación, el hombre emprende la huida, mientras varios sujetos salen detrás de él con la intención de alcanzarlo.

En otro momento de la grabación, se observa al presunto delincuente corriendo por la acera. Durante la persecución, suelta la mercancía, que termina en el suelo, cerca de un vehículo estacionado. Sin intenciones de detenerse, continúa escapando y atraviesa otra vía de manera imprudente.

Su recorrido lo lleva hasta el carril exclusivo de Transmilenio, donde salta los separadores que delimitan el paso de los articulados y lo separan de las vías destinadas al tráfico particular y de servicio público. Finalmente, ingresa a una estación del sistema sin pagar el pasaje, en un nuevo intento por evadir a sus perseguidores.

Así fue la captura

Lo que el hombre aparentemente desconocía era que la Policía Nacional ya hacía seguimiento a sus movimientos desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.

Una vez el sujeto ingresó a la estación, un uniformado llegó al lugar en una patrulla y logró capturarlo dentro de uno de los vagones de TransMilenio.

Tras el procedimiento, el capturado quedó a disposición de la autoridad competente, que adelantará las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad por los hechos.