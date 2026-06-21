¿En qué se parecen y diferencian los tipos de cámaras de fotodetección que hay en Bogotá?

Una de las medidas que desde hace algunos años se ha implementado en Bogotá para hacerle frente a los infractores de tránsito son las cámaras de fotodetección.

En puntos estratégicos, los dispositivos están instalados y son capaces de detectar los vehículos que superan el límite de velocidad, entre otras infracciones. Gracias a las cámaras, se puede tomarle foto a la placa y así tener información en tiempo récord.

Los dos tipos de cámaras en Bogotá

Las cámaras se encuentran disponibles las 24 horas del día, aunque se han tenido denuncias sobre algunas que no funcionan. Un ciudadano puede tener claridad de la ubicación a través de la página fotodeteccionbogota.com.

Sin embargo, no todas son iguales. La Secretaría de Movilidad explicó en qué se diferencian los dos modelos.

Las primeras son las semiautomáticas y solo algunas operan bajo el sistema de fotodetección. Algunas se ubican encima de los semáforos y permiten la captura de video en puntos clave.

Las principales diferencias

Si un agente de tránsito desde la distancia observa que está ocurriendo una infracción, la valida y genera la orden de comparendo en cuestión de segundos.

Aquellos que se pueden aplicar son: transitar en pico y placa, bloquear una intersección o cruce peatonal, dejar o recoger pasajeros en sitios prohibidos, pasarse un pare y no tener al día la documentación (revisión técnico-mecánica o SOAT).

Las cámaras que se ven en la Autopista Norte o en la carrera (NQS) que parecen un poste de color negro con verde, son las automáticas. Permiten registrar una posible infracción y la placa del vehículo.

Después, la fotografía queda capturada y el video queda como evidencia. El material queda guardado en el software de la Secretaría de Movilidad.

En cuanto a su funcionamiento, se encargan de detectar excesos de velocidad, transitar durante pico y placa, la técnico-mecánica vencida, no tener SOAT y pasarse un semáforo en rojo.