"Máxima alerta": ministro de Defensa informa sobre la situación de orden público tras finalizar la jornada electoral

La segunda jornada de elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030 finalizó y el país conoció los resultados de la Registraduría.

En medio del conteo de los votos y los respectivos boletines, el Ministerio de Defensa se pronunció para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

Panorama del orden público durante las elecciones

En horas recientes, el ministro de Defensa se pronunció al dar un panorama general sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales al afirmar que se cumplió con “todas las capacidades” para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales, tanto en la primera como en la segunda vuelta”.

“La fortaleza sin duda alguna yace en la articulación de todas las instituciones, pero también en el comportamiento de los votantes y las diferentes campañas. Como ministro de Defensa no puedo pasar por alto expresar mi gratitud hacia nuestros militares y policías”.

Así mismo, habló sobre el frente que se ha hecho ante los delitos electorales con los que se lograron 3 capturas y el impacto de la desinformación en algunas regiones del país.

“Esto nos deja un mensaje muy claro, que mientras esas personas le obstruyan el paso a la fuerza pública se lo abren al crimen, la violencia y la muerte. Se debe revisar que los procedimientos que efectuó nuestra Fuerza Pública hayan sido acordes a nuestra Constitución y la Ley”.

También, reiteró la importancia de mantener el orden y respetar los resultados obtenidos durante la segunda vuelta electoral.

“Seguimos manteniendo la alerta y activando todas las capacidades para neutralizar la amenaza como lo hizo hoy nuestro Ejército Nacional con esa incautación de armas que iban a asesinar colombianos en el Guaviare o en el Meta. La misión continúa y las seguiremos cumpliendo como desde el primer día”.

Finalmente, afirmó que continuarán en “máxima alerta” para evitar cualquier tipo de acto terrorista en contra de la ciudadanía.

Incautan material de guerra durante jornada electoral

Por otro lado, el General Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, informó sobre la incautación de material de guerra que iba a ser enviado por las estructuras de Alias Mármol, desde el Valle del Cauca, hacia las estructuras de Mordisco.

“Se logró ubicar un cargamento de material con destino a fortalecer las capacidades de Mordisco en el Guaviare. En el momento llevamos 20 fusiles, 100 proveedores, más de dos mil municiones de fusil, 80 minas antipersonales, 6 drones y seguimos contando material”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.

RELACIONADO Sectores políticos de Colombia reaccionan al triunfo de Abelardo de la Espriella

Registrador se pronuncia tras el cierre de urnas

Tras finalizar las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el registrador nacional, Hernán Penagos, dio un balance general sobre la jornada de este domingo 21 de junio.

“En un acto de transparencia, se publicaron los sistemas de información en cero y los boletines en cero para empezar a recibir la información del pre-conteo”, señaló.

Así mismo, el registrador hizo énfasis en el compromiso que millones de colombianos adquirieron al salir a votar en todas las urnas dispuestas en el territorio nacional.

“Con la democracia. La ciudadanía ha salido a votar de manera masiva y ejemplar. Nos da mucho orgullo a las autoridades aquí presentes que millones de colombianos, con tranquilidad, con entusiasmo y con espíritu democrático, durante el día y durante la semana, fuera del país, hayan acudido a las urnas”.