Videos: así evacuaron ciudadanos tras fuerte temblor en Tolima este 23 de septiembre

Momentos de preocupación se vivieron durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre en Tolima, luego de un nuevo temblor con epicentro en Chaparral.

El movimiento, que superó la magnitud 4,0, llevó a varias personas a evacuar edificaciones como medida preventiva, según muestran videos compartidos en redes sociales.

Video del temblor en Tolima de este 23 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo ocurrió a las 3:09 p. m. y tuvo una magnitud de 4,5, convirtiéndose en uno de los movimientos más fuertes registrados durante la jornada en esta zona del país.

En diferentes grabaciones difundidas después del movimiento se observa a ciudadanos saliendo de edificaciones y concentrándose en espacios abiertos. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente debido a la actividad sísmica que ha experimentado el departamento durante los últimos días.

Por el momento, las imágenes permiten evidenciar las evacuaciones realizadas después del sismo, pero no deben interpretarse por sí solas como prueba de daños estructurales. Las autoridades son las encargadas de confirmar cualquier afectación.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Tolima?

Según el reporte del SGC, el epicentro fue localizado en Chaparral, Tolima, y el movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

Los municipios más próximos fueron Roncesvalles, a 20 kilómetros; San Antonio, a 22 kilómetros; y Chaparral, a 24 kilómetros.

El movimiento generó especial atención porque Chaparral ha registrado una seguidilla de sismos durante los últimos días. Incluso, a lo largo de este miércoles se habían presentado varios movimientos en la zona, aunque los anteriores al evento de las 3:09 p. m. no habían superado la magnitud 4,0.

El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica en el departamento. Ante este tipo de eventos, la recomendación es consultar únicamente información oficial y seguir las indicaciones de las autoridades y organismos de gestión del riesgo.