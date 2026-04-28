Reviva Hablemos con los candidatos de infraestructura: esto dijeron los aspirantes a la Presidencia

Desde las 4:30 p.m. de este martes 28 de abril, llega Hablemos con los candidatos, un espacio de conversación (no debate) con los aspirantes presidenciales. La primera edición es sobre infraestructura y cuenta con el apoyo de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

Queda poco más de un mes para que el país vaya a las urnas en lo que será la primera vuelta. Los candidatos están listos para buscar llegar a la Casa de Nariño. Por eso, en Noticias RCN presentamos este espacio para que puedan contarle al país sus propuestas de cara a lo que le interesa a la gente.

Después de las ediciones de El Debate de la Gente con los candidatos al Congreso y de las consultas, Hablemos con los candidatos es un espacio que no es debate, sino una conversación.

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