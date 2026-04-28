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Reviva Hablemos con los candidatos de infraestructura: esto dijeron los aspirantes a la Presidencia

La primera edición es la de este martes 28 de abril y el tema es infraestructura.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
04:25 p. m.
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Desde las 4:30 p.m. de este martes 28 de abril, llega Hablemos con los candidatos, un espacio de conversación (no debate) con los aspirantes presidenciales. La primera edición es sobre infraestructura y cuenta con el apoyo de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

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Queda poco más de un mes para que el país vaya a las urnas en lo que será la primera vuelta. Los candidatos están listos para buscar llegar a la Casa de Nariño. Por eso, en Noticias RCN presentamos este espacio para que puedan contarle al país sus propuestas de cara a lo que le interesa a la gente.

Después de las ediciones de El Debate de la Gente con los candidatos al Congreso y de las consultas, Hablemos con los candidatos es un espacio que no es debate, sino una conversación.

Siga aquí el minuto a minuto

 

martes, 28 de abril de 2026

05:20 p. m.

La seguridad debe ir de la mano con la infraestructura

05:00 p. m.

¿Cómo sacar adelante las obras trabadas?

04:40 p. m.

Los candidatos hablan de la alianza del sector públco y privado

04:30 p. m.

Paloma Valencia está lista

Paloma Valencia está lista para participar en el espacio Hablemos con los candidatos sobre infraestructura.

04:30 p. m.

Comienza el espacio de conversación con los candidatos

El director de Noticias RCN,
José Manuel Acevedo y María Consuelo Araújo, presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dieron la bienvenida al espacio Hablemos con los candidatos.

04:20 p. m.

Mauricio Lizcano contó cuáles son sus expectativas

Faltan pocos minutos para que inicie el espacio de conversación Hablemos con los candidatos. Mauricio Lizcano nos contó cuáles son sus expectativas.

04:10 p. m.

Llegó Sergio Fajardo

Siguen llegando los candidatos al Canal RCN para el espacio de conversación 'Hablemos con los candidatos'. Sergio Fajardo contó cómo ha sido su agenda de hoy.

04:00 p. m.

Los candidatos empiezan a llegar

Claudia López ya está en la sede del Canal RCN para participar en el espacio de conversación 'Hablemos con los candidatos'.

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