Reviva Hablemos con los candidatos de infraestructura: esto dijeron los aspirantes a la Presidencia
La primera edición es la de este martes 28 de abril y el tema es infraestructura.
Noticias RCN
04:25 p. m.
Desde las 4:30 p.m. de este martes 28 de abril, llega Hablemos con los candidatos, un espacio de conversación (no debate) con los aspirantes presidenciales. La primera edición es sobre infraestructura y cuenta con el apoyo de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Queda poco más de un mes para que el país vaya a las urnas en lo que será la primera vuelta. Los candidatos están listos para buscar llegar a la Casa de Nariño. Por eso, en Noticias RCN presentamos este espacio para que puedan contarle al país sus propuestas de cara a lo que le interesa a la gente.
Después de las ediciones de El Debate de la Gente con los candidatos al Congreso y de las consultas, Hablemos con los candidatos es un espacio que no es debate, sino una conversación.
Siga aquí el minuto a minuto
martes, 28 de abril de 2026
La seguridad debe ir de la mano con la infraestructura
¿Cómo sacar adelante las obras trabadas?
Los candidatos hablan de la alianza del sector públco y privado
Paloma Valencia está lista
Paloma Valencia está lista para participar en el espacio Hablemos con los candidatos sobre infraestructura.
Comienza el espacio de conversación con los candidatos
El director de Noticias RCN,
José Manuel Acevedo y María Consuelo Araújo, presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dieron la bienvenida al espacio Hablemos con los candidatos.
Mauricio Lizcano contó cuáles son sus expectativas
Faltan pocos minutos para que inicie el espacio de conversación Hablemos con los candidatos. Mauricio Lizcano nos contó cuáles son sus expectativas.
Llegó Sergio Fajardo
Siguen llegando los candidatos al Canal RCN para el espacio de conversación 'Hablemos con los candidatos'. Sergio Fajardo contó cómo ha sido su agenda de hoy.
Los candidatos empiezan a llegar
Claudia López ya está en la sede del Canal RCN para participar en el espacio de conversación 'Hablemos con los candidatos'.