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El gesto prohibido del Mundial 2026: hacerlo podría llevar al jugador a la expulsión inmediata

La FIFA confirmó una nueva regla por la que los jugadores podrían recibir tarjeta roja directa.

Colombia rival
FOTO: Luis Díaz - IG

Noticias RCN

abril 28 de 2026
05:26 p. m.
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Una nueva regla abrió la polémica en el fútbol y podría cambiar por completo la forma en la que los jugadores discuten dentro de la cancha durante el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cuál es el gesto por el que podrían sacar tarjeta roja en el Mundial?

La FIFA confirmó que en la Copa del Mundo de Norteamérica los futbolistas que se tapen la boca mientras confrontan a un rival podrían ser expulsados con tarjeta roja directa, al considerar que ese gesto puede ocultar insultos racistas, discriminatorios o expresiones indebidas.

La FIFA explicó que esta será una de las dos principales modificaciones reglamentarias que se aplicarán en el Mundial.

El objetivo es frenar comportamientos que históricamente han sido difíciles de probar, especialmente cuando los jugadores se cubren la boca para evitar que se identifiquen insultos o frases ofensivas durante una discusión.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había mostrado públicamente su respaldo a esta decisión durante una entrevista concedida el mes pasado a la cadena británica Sky News.

Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca.

“Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo”, agregó.

¿Por qué la FIFA implementó esta nueva regla?

La decisión tomó más fuerza luego de la polémica registrada en febrero durante un partido de la Liga de Campeones de la UEFA.

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En ese encuentro, el extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, fue acusado de insultar racialmente al jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior.

Según los señalamientos, Prestianni habría llamado repetidamente “mono” a Vinícius mientras se cubría la boca.

Aunque el argentino negó haber cometido insultos raciales, posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión, tres de ellos en suspenso, por “conducta homófoba”.

Otras causas de expulsión inmediata en el Mundial

Pero esta no será la única causa de expulsión inmediata.

La FIFA también confirmó que los jugadores que abandonen el terreno de juego como protesta por una decisión arbitral también recibirán tarjeta roja.

La misma sanción aplicará para cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los futbolistas a retirarse del partido.

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Además, si un equipo provoca la suspensión definitiva de un encuentro por esa razón, perderá automáticamente por incomparecencia.

Esta medida surge después del escándalo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones de este año.

En ese compromiso, los jugadores de la Selección de Senegal, junto con el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico, abandonaron el campo en Rabat después de que se señalara un penalti a favor de la Selección de Marruecos en tiempo añadido.

El cobro fue finalmente fallado por el delantero Brahim Díaz.

Aunque Senegal terminó ganando la final 1-0 en la prórroga, posteriormente fue despojado del título por decisión de la Confederación Africana de Fútbol, en una resolución que generó controversia.

Las nuevas reglas fueron anunciadas mientras los delegados de la FIFA se reúnen en Vancouver antes del Congreso del organismo que se realizará este jueves, en la última gran cita oficial antes del inicio del Mundial 2026.

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