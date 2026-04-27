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¿Quién ganaría en la segunda vuelta presidencial? Estos son los posibles escenarios de La Gran Encuesta

La Gran Encuesta revela cuál es la intención de voto de los colombianos en diferentes escenarios en la carrera para llegar a la Casa de Nariño.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
11:38 a. m.
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En la encuesta de GAD3 para Noticias RCN, La Fm y La República, se les preguntó a los colombianos por posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial.

Esta sería la intención de voto de los colombianos para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio con los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia quienes lideran la encuesta.

Posibles escenarios para una segunda vuelta presidencial

A los encuestados se les plantearon algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026.

En cada caso, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.

A. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

  • Iván Cepeda 46%
  • Abelardo de la Espriella 35%
  • Votaría en blanco 9%
  • No votaría 6%
  • NS/NC 4%

B. Paloma Valencia e Iván Cepeda

  • Iván Cepeda 44%
  • Paloma Valencia 37%
  • Votaría en blanco 8%
  • No votaría 7%
  • NS/NC 3%

C. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

  • Abelardo de la Espriella 28%
  • Paloma Valencia 23%
  • Votaría en blanco 25%
  • No votaría 20%
  • NS/NC 4%

Ficha técnica

Haga clic en la siguiente imagen para conocer la ficha técnica y los resultados de La Gran Encuesta:

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