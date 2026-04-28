“Crisis total”: Mhoni Vidente impactó con nueva predicción para mayo de 2026

Teniendo en cuenta que ya se están viviendo los últimos días de abril de 2026, Mhoni Vidente, por petición de sus seguidores, ya comenzó a palpitar lo que podría ser mayo.

Sin embargo, tras su más reciente análisis, no tuvo buenas sensaciones, sino que reveló alarmantes predicciones en cuestiones de gobernabilidad.

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Estas fueron las impactantes predicciones que Mhoni Vidente hizo para mayo de 2026

De acuerdo con Mhoni Vidente, en todas las zonas del mundo se requiere de máxima atención porque podrían desatarse crisis políticas.

“Podría haber una crisis total en cuestiones de gobernabilidad en todos los sentidos. Detonantes de guerra, detonantes de golpe de Estado, detonantes de tumbar completamente dictadores, presidentes o regentes de algún país o ciudad. La carta del ojo nos dice que está dominando la geopolítica y sobre todo el cambio de regiones en todo el mundo”, dijo.

“Esta carta también nos está diciendo que los líderes mundiales hablarán en este año 2026 de la muerte y de la tragedia de uno de los representantes más importantes en cuestiones de izquierda en el mundo entero. Sucumbiría por las balas, la caída de un avión o, sobre todo, una tragedia”, agregó.

¿Qué otras predicciones realizó Mhoni Vidente?

En las últimas cartas que leyó, Mhoni Vidente también detectó que en Ucrania podría haber un cambio inminente de presidente.

“Se visualiza la renuncia del presidente de Ucrania, Zelensky, que lo llevará a una presión total para llevar a elecciones a ese país y llegar a un acuerdo de paz. No obstante, perderían la mitad de su territorio y Rusia lo ganaría”, puntualizó.

“Otro de los líderes que va a estar cayendo será el presidente o líder de Israel. Como es el pueblo consentido de Dios, sucumbirá en un cambio total en 2026, el año del cero y del reinicio total”, concluyó Mhoni Vidente.