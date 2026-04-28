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Se confirmó la muerte de una periodista: su bebé también falleció

La periodista se encontraba en estado de embarazo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
05:30 p. m.
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República Dominicana se encuentra consternada porque falleció una de sus periodistas más destacadas.

El pasado 27 de abril de 2026, en los medios de comunicación dominicanos se informó que la vida de Ana Karina Matos se apagó en el hospital CGE Gastrodiagnóstico de Santo Domingo, en donde había tenido que ser internada de manera inesperada.

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La importante comunicadora se encontraba embarazada y, desafortunadamente, los especialistas también hallaron que su bebé no logró sobrevivir.

Esta dolorosa noticia para todo República Dominicana fue confirmada por la exgobernadora Grey Pérez Díaz, mediante un sentido mensaje de Instagram.

Este fue el mensaje de último adiós tras el fallecimiento de Ana Karina Matos, la periodista de República Dominicana

Grey Pérez Díaz, en un post de Instagram, lamentó lo ocurrido con la periodista Ana Karina Matos y reveló la fecha de sus exequias.

“No habrá mañana, el viento que ondeaba las hojas se marchó. Se tiñeron de negro los amaneceres. El canto de las aves no se escucha y el mar detuvo las olas para no arrastrar sus aguas y la firma arena”, comenzó escribiendo.

“Ve en paz, mi Karina Matos. Dios ha de acurrucar a tu hija en tus brazos y en un lugar de luz”, añadió.

Además, la exgobernadora puntualizó que el último adiós sería en el Jardín Memorial ubicado en la Avenida Jacobo Majluta.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de la periodista Ana Karina Matos tras su fallecimiento

Después de que se confirmó la muerte de la periodista Ana Karina Matos, los internautas quedaron en shock y comenzaron a redactar múltiples mensajes de condolencias.

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“Dios te tenga en su santa gloria”, “ve en paz”, “que Dios te acoja a ti y a tu bebé”, “ahora estás en el reino celestial”, “no puede ser” y “qué dolor”, han sido algunos de ellos.

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