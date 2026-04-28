Gobernador de Cundinamarca revela cuándo volvería a estar abierta la vía Bogotá - La Mesa

Por causa de las fuertes lluvias, la movilidad en el departamento de Cundinamarca se ha visto comprometida seriamente. Fue el propio gobernador Jorge Emilio Rey quien informó afectaciones en la vía que conecta a Anapoima con Corralejas.

Cabe recordar que desde el mes pasado, este tramo ha experimentado fallas constantes provenientes de la pérdida parcial de la banca y la deformación.

25 municipios afectados

Otra vía clave afectada ha sido la que conecta a Bogotá con Mosquera y La Mesa, más específicamente en el kilómetro 75, sector de La Y. Las precipitaciones han generado deslizamientos que han requerido varias horas para ser removidos.

Aproximadamente 25 municipios están en emergencia y mantienen las vías bloqueadas. En diálogo con Alerta Bogotá, el mandatario hizo un balance sobre la situación y qué se pronostica.

Sin duda, los comerciantes han sido los más perjudicados, dado que casi 25 mil vehículos no han podido transitar. Por eso, el gobernador señaló que se evaluarán los daños en las viviendas y se hará el respectivo acompañamiento a las familias.

Vía podría estar abierta para antes del festivo

Con respecto a las labores que se adelantan, precisó que hay retroexcavadoras, minicargadores y volquetas. La idea es poder rehabilitar la vía en el menor tiempo posible, preferiblemente en la tarde de este martes 28 de abril.

“En horas de la tarde-noche, se espera restablecer la movilidad por este sector”, precisó Rey al dar un estimado sobre cuánto se abriría la vía que lleva hacia La Mesa.

Las actividades de remoción se llevan a cabo de forma rápida para que el tramo esté listo antes del jueves 30 de abril. Esto, debido a que el viernes 1 de mayo es festivo, por lo que se espera que cientos de personas transiten por este sector a lo largo del próximo fin de semana.

Le puede interesar: Jorge Rey reveló cuándo se abriría la vía Bogotá-La Mesa: ¿está lista pal festivo?