Encontraron el carro en el que Yulixa Toloza fue sacada de la clínica de garaje en Bogotá

En Cúcuta, las autoridades encontraron el carro en el que Yulixa Toloza fue movilizada tras salir de la clínica de garaje en la que se realizó un procedimiento estético el pasado 13 de mayo, en Bogotá.

Según conoció Noticias RCN, el vehículo de placas UCQ 340 fue localizado en un sector residencial, por investigadores de la Sijín, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía Metropolitana de Cúcuta y funcionarios del CTI, con la ayuda de las cámaras de vigilancia.

El vehículo, considerado pieza clave en la investigación que adelantan las autoridades, fue sometido a una exploración lofoscópica, para encontrar huellas papilares.

Además, este noticiero conoció que dos personas fueron presentadas ante un fiscal para determinar su posible relación con los hechos. Ambas podrían ser judicializadas por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio, y desaparición forzada.

¿Qué se sabe del paradero de Yulixa Toloza a cinco días de su desaparición?

Yulixa Toloza, de 52 años, se habría sometido a una lipo láser en el centro de estética Beauty and Laser M.L., ubicado en el barrio Venecia, el pasado miércoles, 13 de mayo.

Según explicó Morelia Dávila, prima de Yulixa, en diálogo con Noticias RCN, es algo que no comunicó a su familia: “Ella en ningún momento me dijo algo sobre someterse a cirugías estéticas, ni nada relacionado. Hablábamos de otros proyectos, pero nunca de eso”.

Luego de varias horas de haber perdido comunicación con su prima, Morelia se enteró del procedimiento y se presentó en el centro de estética, junto al hermano de Yulixa.

Entonces no supieron darle razón sobre su paradero, argumentando que había pedido la salida de forma voluntaria. Sin embargo, en las cámaras de seguridad del sector se ve cuando dos hombres la sacan a rastras de Beauty and Laser M.L. y la montan en el vehículo encontrado en Cúcuta. Desde entonces su paradero es un misterio.