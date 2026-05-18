VIDEO | Perrita fue rescatada tras sobrevivir a tres días atrapada en un risco en Macanal, Boyacá

En Boyacá, una perrita que permanecía atrapada en medio de un risco, en una zona montañosa de las Cascadas de Macanal, logró ser salvada luego de varios días aislada, sin comida y en condiciones extremas.

Todo comenzó cuando un hombre identificado como Óscar logró verla en medio de la montaña en donde el animal estaba inmóvil en una zona empinada y de difícil acceso.

Aunque inicialmente nadie entendía cómo había llegado hasta ese lugar, con el paso de las horas se supo que la perrita llevaba más de tres días atrapada en el risco.

¿Cómo lograron rescatar a la perrita atrapada en el risco en Macanal?

Según relataron las personas que participaron en el rescate, la operación requirió coordinación y apoyo de diferentes equipos debido al alto riesgo del terreno.

Junto con Edwin, del equipo de Náutica La Esmeralda, comenzaron a organizar la llegada al punto exacto donde permanecía el animal. Lorena Gordillo también ayudó a coordinar el apoyo mientras estructuraban el plan para intentar sacarla con vida.

Además, David, un médico veterinario, permaneció atento para atender a la perrita una vez fuera rescatada.

Sin embargo, los protagonistas de la operación fueron los bomberos, quienes descendieron utilizando maniobras de rappel hasta el lugar donde estaba atrapada.

El terreno era inestable, empinado y representaba un riesgo importante para quienes participaban en la maniobra. Aun así, los rescatistas descendieron hasta alcanzar al animal.

Cuando finalmente llegaron hasta ella, descubrieron que seguía con vida. Tras ponerla a salvo, le dieron agua y revisaron su estado de salud.

¿Quién era la perrita y cómo había llegado hasta ahí?

Luego del rescate, quienes participaron en la operación notaron que la perrita estaba bien cuidada, alimentada y aparentemente recibía mucho cariño.

Eso hizo pensar que alguien la estaba buscando desesperadamente.

Las fotografías del rescate comenzaron a circular rápidamente hasta que apareció la respuesta sobre su origen.

Según se conoció, el animal pertenecía a militares del Batallón La 70, quienes llevaban días buscándola angustiosamente luego de que saliera y no regresara.