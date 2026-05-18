Reconocido exjugador de Millonarios, Deportivo Cali y Junior anunció su retiro del fútbol profesional

En las últimas horas, a través de sus redes sociales y de las del último equipo en el que jugó, un reconocido jugador confirmó su retiro del fútbol profesional.

Se trata de Sebastián Hernández, que es oriundo de Medellín, tiene 39 años y debutó en el 2004 en el Deportes Quindío.

Hernández, que hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20, compartió un video disfrutando de su más reciente concentración y dejó un emotivo mensaje.

Así fue como Sebastián Hernández, exjugador de Millonarios, Cali y Junior, confirmó su retiro del fútbol profesional

En las últimas horas, Sebastián Hernández, el talentoso volante creativo, publicó un video cantando un vallenato frente a los demás jugadores del Independiente Yumbo y explicó por qué el fútbol ha sido tan importante en su vida.

"Ayer me tocó cantar de despedida. Las concentraciones antes de los partidos y las pretemporadas las disfruté. El fútbol te enseña a saber convivir, a saber respetar a tu compañero y a que, a pesar de los desacuerdos que podamos tener, luchamos día a día juntos por objetivos comunes", manifestó.

"Gracias, Dios, y fútbol por tanto", añadió.

Sebastián Hernández no abandonará Independiente Yumbo: este será su nuevo cargo

A pesar de su retiro como futbolista profesional, Sebastián Hernández seguirá ligado al Independiente Yumbo como director deportivo.

"Cuelga los guayos, pero se queda en casa. Oficial: nuestro eterno capitán, Sebastián Hernández, es el nuevo director deportivo de Independiente Yumbo. El futuro del club queda en las mejores manos", se escribió en redes sociales.

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A lo largo de su carrera, Sebastián Hernández jugó en los siguientes equipos: