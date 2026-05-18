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Reconocido exjugador de Millonarios, Deportivo Cali y Junior anunció su retiro del fútbol profesional

Su último club también confirmó cuál será su nueva faceta. ¿Seguirá ligado al fútbol?

Foto: Dimayor.

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
11:07 a. m.
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En las últimas horas, a través de sus redes sociales y de las del último equipo en el que jugó, un reconocido jugador confirmó su retiro del fútbol profesional.

Se trata de Sebastián Hernández, que es oriundo de Medellín, tiene 39 años y debutó en el 2004 en el Deportes Quindío.

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Hernández, que hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20, compartió un video disfrutando de su más reciente concentración y dejó un emotivo mensaje.

Así fue como Sebastián Hernández, exjugador de Millonarios, Cali y Junior, confirmó su retiro del fútbol profesional

En las últimas horas, Sebastián Hernández, el talentoso volante creativo, publicó un video cantando un vallenato frente a los demás jugadores del Independiente Yumbo y explicó por qué el fútbol ha sido tan importante en su vida.

"Ayer me tocó cantar de despedida. Las concentraciones antes de los partidos y las pretemporadas las disfruté. El fútbol te enseña a saber convivir, a saber respetar a tu compañero y a que, a pesar de los desacuerdos que podamos tener, luchamos día a día juntos por objetivos comunes", manifestó.

"Gracias, Dios, y fútbol por tanto", añadió.

Sebastián Hernández no abandonará Independiente Yumbo: este será su nuevo cargo

A pesar de su retiro como futbolista profesional, Sebastián Hernández seguirá ligado al Independiente Yumbo como director deportivo.

"Cuelga los guayos, pero se queda en casa. Oficial: nuestro eterno capitán, Sebastián Hernández, es el nuevo director deportivo de Independiente Yumbo. El futuro del club queda en las mejores manos", se escribió en redes sociales.

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A lo largo de su carrera, Sebastián Hernández jugó en los siguientes equipos:

  • Deportes Quindío (2004-2005).
  • Millonarios (2005-2006).
  • Emelec (2007).
  • Deportivo Cali (2007-2008).
  • Deportes Quindío (2008-2009).
  • Once Caldas (2009-2010).
  • Deportivo Táchira (2010-2011).
  • Atlético Huila (2011-2012).
  • Independiente Medellín (2012).
  • Ludogorets Razgrad (2012-2015).
  • Cherno More Varna (2014-2015).
  • Boluspor (2015-2016).
  • Junior (2016-2019).
  • Once Caldas (2020-2021).
  • Independiente Medellín (2021-2022).
  • Atlético Huila (2022-2025).
  • Independiente Yumbo (2025-2026).

 

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