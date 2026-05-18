Reconocido exjugador de Millonarios, Deportivo Cali y Junior anunció su retiro del fútbol profesional
Su último club también confirmó cuál será su nueva faceta. ¿Seguirá ligado al fútbol?
Noticias RCN
11:07 a. m.
En las últimas horas, a través de sus redes sociales y de las del último equipo en el que jugó, un reconocido jugador confirmó su retiro del fútbol profesional.
Se trata de Sebastián Hernández, que es oriundo de Medellín, tiene 39 años y debutó en el 2004 en el Deportes Quindío.
Hernández, que hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20, compartió un video disfrutando de su más reciente concentración y dejó un emotivo mensaje.
Así fue como Sebastián Hernández, exjugador de Millonarios, Cali y Junior, confirmó su retiro del fútbol profesional
En las últimas horas, Sebastián Hernández, el talentoso volante creativo, publicó un video cantando un vallenato frente a los demás jugadores del Independiente Yumbo y explicó por qué el fútbol ha sido tan importante en su vida.
"Ayer me tocó cantar de despedida. Las concentraciones antes de los partidos y las pretemporadas las disfruté. El fútbol te enseña a saber convivir, a saber respetar a tu compañero y a que, a pesar de los desacuerdos que podamos tener, luchamos día a día juntos por objetivos comunes", manifestó.
"Gracias, Dios, y fútbol por tanto", añadió.
Sebastián Hernández no abandonará Independiente Yumbo: este será su nuevo cargo
A pesar de su retiro como futbolista profesional, Sebastián Hernández seguirá ligado al Independiente Yumbo como director deportivo.
"Cuelga los guayos, pero se queda en casa. Oficial: nuestro eterno capitán, Sebastián Hernández, es el nuevo director deportivo de Independiente Yumbo. El futuro del club queda en las mejores manos", se escribió en redes sociales.
A lo largo de su carrera, Sebastián Hernández jugó en los siguientes equipos:
- Deportes Quindío (2004-2005).
- Millonarios (2005-2006).
- Emelec (2007).
- Deportivo Cali (2007-2008).
- Deportes Quindío (2008-2009).
- Once Caldas (2009-2010).
- Deportivo Táchira (2010-2011).
- Atlético Huila (2011-2012).
- Independiente Medellín (2012).
- Ludogorets Razgrad (2012-2015).
- Cherno More Varna (2014-2015).
- Boluspor (2015-2016).
- Junior (2016-2019).
- Once Caldas (2020-2021).
- Independiente Medellín (2021-2022).
- Atlético Huila (2022-2025).
- Independiente Yumbo (2025-2026).