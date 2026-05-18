Descubren a médico ginecólogo que habría abusado de varias de sus pacientes en Cundinamarca

Un médico ginecólogo terminó enviado a prisión luego de ser señalado de, presuntamente, cometer abusos sexuales contra varias pacientes en un consultorio privado ubicado en el barrio San Rafael, en Zipaquirá, Cundinamarca.

Se trata de Carlos Andrés Tena Reyes, contra quien la Fiscalía General de la Nación recopiló evidencias que lo vincularían con hechos ocurridos entre los años 2024 y 2026.

Hasta el momento, las autoridades han identificado a dos víctimas, mujeres de 19 y 30 años, quienes acudieron al consultorio médico para recibir atención especializada.

Ginecólogo habría abusado de varias de sus pacientes en Cundinamarca

Según la Fiscalía, las actividades investigativas permitieron establecer que las dos mujeres habrían sido sometidas a actos que vulneraron su integridad, libertad y formación sexual.

En uno de los casos, las autoridades señalaron que la víctima habría sido accedida sexualmente.

El ente acusador indicó además que el médico presuntamente se aprovechaba del estado de indefensión de las pacientes durante las consultas.

Para los investigadores, el profesional utilizaba la relación de confianza y la posición dominante que ejercía frente a las mujeres para agredirlas en contra de su voluntad.

La investigación quedó en manos de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca.

¿Qué pasará con el ginecólogo que presuntamente abusaba de sus pacientes?

Con base en las evidencias recopiladas, la Fiscalía le imputó al médico el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

Durante las audiencias judiciales, Carlos Andrés Tena Reyes no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Sin embargo, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer si existen más posibles víctimas relacionadas con este caso ocurrido en Zipaquirá.