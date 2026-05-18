Tigre escapó de una vivienda en Alemania tras atacar violentamente a su cuidador

Momentos de pánico se vivieron en las afueras de Leipzig, en Alemania, luego de que un tigre escapara de una propiedad privada tras atacar gravemente a uno de sus cuidadores.

Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió el domingo en una propiedad administrada por Carmen Zander, una domadora conocida públicamente como “la Reina de los Tigres”.

La víctima sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladada a un hospital.

¿Cómo ocurrió el escape del tigre en Alemania?

Según informó la policía alemana, el tigre logró salir de la propiedad privada ubicada cerca de Leipzig luego de atacar violentamente a uno de los cuidadores.

Tras recibir la alerta, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda del animal, utilizando incluso un helicóptero de emergencias para rastrear sus movimientos.

De acuerdo con medios locales, el tigre escapó hacia una zona de huertos cercanos. Una testigo relató al diario Bild cómo fueron esos momentos:

“Primero oímos sirenas y justo después llegó un helicóptero y un montón de policías”, contó la mujer, quien aseguró que las autoridades les pidieron permanecer dentro de sus parcelas.

Poco después, según dijo, se escucharon varios disparos.

¿Quién era el tigre abatido y cómo era su comportamiento?

El animal abatido fue identificado como “Sandokan”, un tigre mestizo de bengala y siberiano de nueve años y aproximadamente 280 kilos.

Según la página oficial de Carmen Zander, el tigre tenía un comportamiento particularmente nervioso y temeroso.

Incluso, declaraciones recogidas por el diario Bild señalan que la propia domadora había advertido que el animal podía sentirse “abrumado e inseguro rápidamente”, reaccionando de manera inesperada frente a otras personas o situaciones.

¿Hay más tigres en la vivienda de donde escapó?

La propiedad donde permanecían los animales ya había sido cuestionada anteriormente por organizaciones defensoras de animales debido a las condiciones en las que supuestamente eran mantenidos los tigres.

Tras el incidente, la organización PETA aseguró que las autoridades veterinarias locales también tendrían responsabilidad por no haber actuado antes frente a las denuncias contra el lugar.

Además, pidió que los nueve tigres restantes que continúan en el recinto sean confiscados mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.