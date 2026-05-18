Expulsaron otra vez al ruso que hacía escándalos y fiestas en El Poblado: regresó ilegalmente

Las autoridades migratorias volvieron a sacar del país a un ciudadano ruso que ya había sido expulsado meses atrás por protagonizar constantes desórdenes y problemas de convivencia en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.

Según confirmó Migración Colombia, el extranjero fue detectado este domingo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Medellín.

Tras verificar su situación migratoria, las autoridades procedieron nuevamente con su expulsión y el ciudadano salió del territorio colombiano en un vuelo con destino a Panamá.

¿Cómo descubrieron que el extranjero ruso había regresado al país?

De acuerdo con Migración Colombia, la detección fue posible gracias a un trabajo articulado entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó.

Las autoridades identificaron que el extranjero no aparecía en los registros migratorios de entrada a Colombia, lo que permitió concluir que habría ingresado ilegalmente, posiblemente por el paso fronterizo de Rumichaca.

Posteriormente, el hombre se habría desplazado hasta Cali, donde finalmente fue ubicado antes de viajar nuevamente hacia Medellín.

¿Por qué el extranjero ruso ya había sido expulsado de Colombia?

Según el expediente de Migración Colombia, el hombre, nacido en Rusia y con nacionalidad estadounidense, tenía vigente una medida de expulsión impuesta en abril pasado, junto con una prohibición de ingreso al país por 10 años.

La decisión se tomó luego de múltiples reportes ciudadanos, sanciones e intervenciones de las autoridades por comportamientos que, según Migración Colombia, afectaban la seguridad, el orden público y la tranquilidad social.

De acuerdo con las denuncias de residentes, durante más de dos años el extranjero protagonizó reiterados episodios de alteración a la convivencia en un apartamento de su propiedad ubicado en el edificio Málaga, en el sector de El Poblado, comuna 14 de Medellín.

Entre las quejas reportadas por la comunidad figuraban fiestas constantes con música a alto volumen, ingreso frecuente de personas presuntamente vinculadas con actividades de prostitución y comportamientos agresivos contra otros residentes.

Las autoridades señalaron además que el hombre acumuló más de doce comparendos relacionados con infracciones a la convivencia, pero continuó incurriendo en las mismas conductas.

Finalmente, Migración Colombia reiteró que mantiene activos los controles y operativos para evitar que ciudadanos sancionados incumplan las medidas migratorias impuestas por el país.