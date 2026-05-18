Lanzan alerta por alimentos ultraprocesados: revelan aumento del riesgo de infartos y derrames

Varios estudios científicos recientes encontraran una relación directa entre el alto consumo de estos productos ultraprocesados y un aumento significativo del riesgo de sufrir problemas cardíacos graves.

Investigaciones presentadas en el Congreso Anual del Colegio Americano de Cardiología y publicadas en revistas científicas internacionales concluyeron que las personas que consumen grandes cantidades de productos ultraprocesados tienen más probabilidades de padecer infartos, accidentes cerebrovasculares e incluso morir por enfermedades cardiovasculares.

Los expertos explican que estos alimentos están presentes en gran parte de la dieta moderna y suelen incluir gaseosas, embutidos, paquetes, comidas congeladas, cereales azucarados, sopas instantáneas y productos industrializados con altos niveles de azúcares, sodio, grasas y aditivos químicos.

¿Qué descubrieron exactamente los científicos sobre los alimentos ultraprocesados?

Uno de los estudios más recientes analizó datos de más de 6.800 adultos en Estados Unidos y encontró que quienes consumían más de nueve porciones diarias de alimentos ultraprocesados tenían un 67% más riesgo de sufrir eventos cardíacos graves en comparación con quienes apenas consumían una porción al día.

Además, los investigadores hallaron que cada porción adicional de ultraprocesados aumentaba más de un 5% el riesgo cardiovascular.

Los científicos señalaron que el problema no solo está relacionado con las calorías o el aumento de peso, sino también con otros efectos que estos productos tendrían sobre el organismo, como inflamación, alteraciones metabólicas y acumulación de grasa visceral.

Incluso, otro estudio publicado este año relacionó el consumo elevado de ultraprocesados con un incremento de hasta 47% en el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

¿Por qué preocupa tanto el consumo de ultraprocesados?

La alarma de los especialistas radica en que estos productos hacen parte de la alimentación diaria de millones de personas por su facilidad de preparación, bajo costo y amplia disponibilidad.

Sin embargo, advierten que muchos contienen grandes cantidades de sodio, grasas saturadas, azúcares añadidos y conservantes que, consumidos de forma frecuente, terminan afectando la salud cardiovascular y metabólica.

Además, varios investigadores aseguran que el problema no se limita únicamente al corazón. Estudios recientes también han encontrado posibles vínculos entre los ultraprocesados y enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y algunos tipos de cáncer digestivo.

Los expertos recomiendan reducir el consumo de productos altamente industrializados y priorizar alimentos frescos o mínimamente procesados como frutas, verduras, legumbres, proteínas naturales y preparaciones caseras.