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Personal de salud trabaja sin descanso en Cali tras el terremoto de 7.4 en Colombia

Noticias RCN recorrió la capital del Valle del Cauca y registró el trabajo de médicos, enfermeras y voluntarios.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
09:08 p. m.
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes dejó a Cali como una de las ciudades más afectadas.

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Noticias RCN recorrió la capital del Valle del Cauca y registró el trabajo de médicos, enfermeras y voluntarios que se han organizado para atender a las víctimas y apoyar las labores de rescate.

La emergencia ha puesto en evidencia la capacidad de respuesta de la ciudadanía, que se ha volcado a brindar ayuda en hospitales y zonas de impacto. “Toda la ayuda es bienvenida, cualquier aporte, por mínimo que sea, suma en este momento”, señalaron integrantes de los grupos de apoyo.

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Personal de salud y voluntarios en primera línea

El personal médico enfrenta largas jornadas en medio de la crisis. Profesionales como la doctora Martica y el doctor Juan han sido reconocidos por la comunidad por su compromiso en la atención de los heridos.

A su lado, mujeres voluntarias y ciudadanos han reforzado las brigadas de apoyo, demostrando que la solidaridad supera diferencias ideológicas o sociales. “Cuando se ayuda, lo que importa es la vida que está enfrente”, expresaron algunos de los participantes.

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Empresas y comunidad respaldan la recuperación

Además de la respuesta ciudadana, varias empresas han otorgado permisos a sus trabajadores para que se sumen a las labores de voluntariado. Los esfuerzos también se concentran en proteger a los rescatistas, quienes requieren apoyo para continuar con las operaciones en terreno.

Los testimonios recogidos coinciden en un mensaje de unidad: Cali se ha convertido en una familia frente a la tragedia. La población insiste en que la emergencia debe ser asumida como un reto colectivo que fortalezca la resiliencia de la ciudad y del país.

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