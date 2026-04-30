Video viral revela maltrato a adulta mayor en Ciudad Bolívar, Bogotá

Un caso de violencia contra una mujer de más de 80 años ha generado rechazo en Bogotá. La escena, ocurrida en el barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar, fue registrada en video por un vecino y difundida en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la adulta mayor, con movilidad reducida, es agredida por quienes serían sus dos hijas, según la investigación de las autoridades.

La víctima recibe golpes en la cara, jalonazos y hasta patadas en sus piernas, mientras intenta caminar con dificultad. El registro evidencia que el maltrato se repetía en varias ocasiones, lo que llevó a la rápida reacción de la comunidad y de las instituciones.

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Video viral permitió rescate inmediato

El material audiovisual se hizo viral y permitió que las autoridades llegaran hasta la vivienda. Allí intervinieron equipos de derechos humanos, la Secretaría de Integración Social y la Policía, quienes trasladaron a la mujer a un albergue distrital para garantizarle condiciones dignas y seguras.

“Logramos llegar con equipo de derechos humanos, con Secretaría de Integración Social, con policía, con el fin de garantizarle los derechos a la persona mayor”, señalaron voceros del Distrito.

Investigación en manos de Fiscalía y comisaría de familia

Actualmente, la adulta mayor permanece bajo el cuidado de profesionales en un hogar del distrito, mientras la comisaría de familia y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades y definir las medidas de protección correspondientes.

El caso ha despertado un fuerte llamado ciudadano a la solidaridad y a la denuncia de cualquier forma de violencia contra personas mayores, un sector de la población especialmente vulnerable.