CANAL RCN
Colombia Video

Encuentran los cuerpos de cuatro jóvenes que habían desaparecido en Jamundí: ya hay hipótesis

De acuerdo con las pesquisas, se sospecha que las disidencias de las Farc estuvieron detrás.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
02:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tragedia enluta al Valle del Cauca tras confirmarse el asesinato de cuatro jóvenes que permanecieron secuestrados durante una semana en zonas rurales de Jamundí.

Hallan dos cuerpos embolsados y envueltos en papel vinipel en menos de 6 horas en el Valle de Aburrá
RELACIONADO

Hallan dos cuerpos embolsados y envueltos en papel vinipel en menos de 6 horas en el Valle de Aburrá

Los cuerpos de Juan Felipe Zapata (18 años), Juan Camilo Biafra (19 años), Darwin Carabalí (19 años) y Steven Noguera (18 años) fueron encontrados en diferentes puntos de Suárez (Cauca), más específicamente en la vía que conecta con Jamundí. Las disidencias de las Farc, específicamente el Frente Jaime Martínez, son señaladas como responsables del crimen.

Defensoría había alertado los peligros

Los jóvenes fueron secuestrados en Villapaz, zona rural de Jamundí, en lo que las autoridades califican como una desaparición forzada. Según el reporte, fueron encontrados primero los cuerpos de Zapata y Biafra en zona rural de Suárez, mientras que horas después aparecieron Carabalí y Noguera entre los sectores de Robles y Timba.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre esta situación de riesgo en las alertas tempranas 03 y 018 de 2025, además de la 05 de 2024. Estos documentos señalaban que el Frente Jaime Martínez ejerce control social armado en Jamundí y Suárez, restringe la movilidad de la población, impone normas y mantiene economías ilegales.

El llamado de la gobernadora del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su solidaridad con las familias y confirmó que las investigaciones están en curso para establecer los motivos del secuestro y posterior asesinato.

Frustran ataque de motocicleta bomba con explosivos de alto poder en El Plateado, Cauca
RELACIONADO

Frustran ataque de motocicleta bomba con explosivos de alto poder en El Plateado, Cauca

“Son jóvenes que han sido asesinados en estado de indefensión, que fueron sacados presuntamente por las disidencias de las Farc. Disidencias que tuvieron un proceso de paz con el gobierno nacional en una estrategia llamada la paz total”, señaló.

Toro hizo un llamado urgente al gobierno nacional para implementar una operación integral en la zona, similar a la operación Perseo realizada en El Plateado: “No es una operación contundente. Nosotros lo que estamos pidiendo es que sea una operación que sea fortalecida en sus capacidades”.

De acuerdo con lo mencionado por la mandataria, las disidencias del Frente Jaime Martínez operan en la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca, pero han extendido su presencia hasta Dagua y el Bajo Calima en Buenaventura. Actualmente, el Ejército desarrolla la operación Escudo del Norte, aunque las autoridades consideran que requiere mayor fortalecimiento.

Entre las víctimas se encontraba Steven Noguera, quien cursaba grado 11 en una institución educativa de Jamundí, y Darwin Carabalí, que se había graduado como bachiller en diciembre pasado. Los cuerpos permanecen en la sede de Medicina Legal de Cali a la espera de ser entregados a sus familias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Justicia

Cárcel de Itagüí sigue sin cámaras de vigilancia tras polémica parranda: Gobierno fija fecha de instalación

Cali

El terror de los bancos de Cali cayó: así se le puso punto final a banda dedicada al fleteo

Antioquia

Hallan dos cuerpos embolsados y envueltos en papel vinipel en menos de 6 horas en el Valle de Aburrá

Otras Noticias

Canal RCN

RCN rechaza documento falso que sugiere orden de eliminaciones en La Casa de los Famosos

Desde este Canal rechazamos rotundamente el documento falso acerca de las votaciones en La Casa de los Famosos.

Educación

Reconocido colegio apuesta para que más del 50 % de sus graduados ingresen a universidades extranjeras

Frente a la alta competitividad y las bajas tasas de aceptación de las instituciones de élite que en ocasiones son inferiores al 10 %.

Bayern Múnich

Oficial: figura del Bayern Múnich se pierde el Mundial por lesión

Enfermedades

Confirman quinto caso importado de sarampión y advierten riesgo de brote: ¿de dónde llegó?

Venezuela

Muere coronel del Ejército herido en operación de EE. UU. para capturar a Maduro