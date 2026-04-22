Encuentran los cuerpos de cuatro jóvenes que habían desaparecido en Jamundí: ya hay hipótesis

La tragedia enluta al Valle del Cauca tras confirmarse el asesinato de cuatro jóvenes que permanecieron secuestrados durante una semana en zonas rurales de Jamundí.

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Los cuerpos de Juan Felipe Zapata (18 años), Juan Camilo Biafra (19 años), Darwin Carabalí (19 años) y Steven Noguera (18 años) fueron encontrados en diferentes puntos de Suárez (Cauca), más específicamente en la vía que conecta con Jamundí. Las disidencias de las Farc, específicamente el Frente Jaime Martínez, son señaladas como responsables del crimen.

Defensoría había alertado los peligros

Los jóvenes fueron secuestrados en Villapaz, zona rural de Jamundí, en lo que las autoridades califican como una desaparición forzada. Según el reporte, fueron encontrados primero los cuerpos de Zapata y Biafra en zona rural de Suárez, mientras que horas después aparecieron Carabalí y Noguera entre los sectores de Robles y Timba.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre esta situación de riesgo en las alertas tempranas 03 y 018 de 2025, además de la 05 de 2024. Estos documentos señalaban que el Frente Jaime Martínez ejerce control social armado en Jamundí y Suárez, restringe la movilidad de la población, impone normas y mantiene economías ilegales.

El llamado de la gobernadora del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su solidaridad con las familias y confirmó que las investigaciones están en curso para establecer los motivos del secuestro y posterior asesinato.

“Son jóvenes que han sido asesinados en estado de indefensión, que fueron sacados presuntamente por las disidencias de las Farc. Disidencias que tuvieron un proceso de paz con el gobierno nacional en una estrategia llamada la paz total”, señaló.

Toro hizo un llamado urgente al gobierno nacional para implementar una operación integral en la zona, similar a la operación Perseo realizada en El Plateado: “No es una operación contundente. Nosotros lo que estamos pidiendo es que sea una operación que sea fortalecida en sus capacidades”.

De acuerdo con lo mencionado por la mandataria, las disidencias del Frente Jaime Martínez operan en la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca, pero han extendido su presencia hasta Dagua y el Bajo Calima en Buenaventura. Actualmente, el Ejército desarrolla la operación Escudo del Norte, aunque las autoridades consideran que requiere mayor fortalecimiento.

Entre las víctimas se encontraba Steven Noguera, quien cursaba grado 11 en una institución educativa de Jamundí, y Darwin Carabalí, que se había graduado como bachiller en diciembre pasado. Los cuerpos permanecen en la sede de Medicina Legal de Cali a la espera de ser entregados a sus familias.