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Frustran ataque de motocicleta bomba con explosivos de alto poder en El Plateado, Cauca

Frustran ataque de motocicleta bomba con explosivos de alto poder en El Plateado, Cauca

Noticias RCN

abril 13 de 2026
10:12 a. m.
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Una motocicleta cargada con explosivos de alto poder fue ubicada y detonada de manera controlada en el corregimiento de El Plateado, Cauca, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de un vehículo sospechoso en la zona.

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La rápida reacción de las autoridades permitió evitar una posible tragedia en este territorio del sur del país.

De acuerdo con información oficial, unidades especializadas en manejo de explosivos se desplazaron al lugar para realizar la verificación técnica del vehículo.

Un equipo antiexplosivos confirmó que la motocicleta contenía material altamente peligroso. Tras la evaluación, los expertos activaron un procedimiento de detonación controlada mediante una contracarga, con el fin de neutralizar el artefacto sin poner en riesgo a la población civil.

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Moto bomba tenía adherido un artefacto de alto poder destructivo

Durante la inspección, las autoridades establecieron que el vehículo estaba acondicionado con 12 bloques cilíndricos de pentolita, cada uno con un peso aproximado de 450 gramos.

En total, el artefacto contenía cerca de 5,4 kilogramos de este explosivo, reconocido por su alto poder destructivo.

Además, el sistema incluía dos detonadores eléctricos modificados, 25 metros de cordón detonante y un mecanismo de activación tipo alarma, lo que evidencia un nivel de preparación que habría permitido su activación remota o programada.

Según las autoridades, la carga instalada en la motocicleta tenía la capacidad de generar una afectación de gran magnitud, lo que representaba un riesgo significativo tanto para la población como para la infraestructura del sector.

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Evitaron una tragedia con moto bomba en El Plateado, Cauca

La intervención del binomio antiexplosivos resultó clave para evitar que el artefacto fuera detonado en condiciones no controladas. La decisión de realizar una explosión dirigida permitió neutralizar la amenaza sin que se reportaran víctimas ni daños colaterales. Así lo explicó el Ejército:

Hemos logrado desarticular un segundo intento terrorista en El Plateado. Se trata de una segunda moto cargada de altísimos explosivos que hubiesen causado un daño impresionante. Estaba ubicada muy cerca del hospital donde se está construyendo el hospital del corregimiento.

Las autoridades destacaron el papel de la comunidad en este caso, señalando que la alerta temprana fue determinante para activar los protocolos de seguridad y prevenir un posible atentado.

El Plateado, ubicado en el departamento del Cauca, ha sido escenario de diferentes hechos de orden público en los últimos años, lo que mantiene a las autoridades en constante vigilancia frente a posibles acciones violentas.

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