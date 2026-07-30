Encuentran sin vida a dos presos al interior de una celda conyugal en Ibagué ¿Qué pasó?

Es motivo de investigación el hallazgo de dos personas sin vida al interior de una celda destinada a visitas conyugales en la cárcel La Picaleña, de Ibagué.

La hipótesis preliminar, tras el hallazgo realizado por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), es que John Emerson Muñoz Guerrero habría ahorcado a su compañera de penal y luego se habría quitado la vida.

Conjetura a la que habrían llegado las autoridades basadas en su historial criminal, que incluye amenazas contra su expareja y un intento de feminicidio meses atrás.

La historia de Muñoz en prisión inició tras una serie de amenazas contra su expareja:

De acuerdo con las autoridades, que investigan lo ocurrido al interior de la celda conyugal, Emerson Muñoz fue capturado y enviado a prisión en diciembre de 2022 tras amenazar a la que, entonces, era su pareja sentimental con un machete.

Al terminar su condena, de 13 meses, volvió a contactar a su expareja para decirle “que él se iba a comprar un revólver para matarla y luego matarse, le enviaba imágenes del arma de fuego y empezó a imponerle cosas, como que tenía que quitarse los aretes, los piercings que tenía en nariz, boca y orejas o, si no, se los arrancaría con un alicate”.

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Pese a su paso por prisión, las amenazas se convirtieron en un intento de feminicidio:

En abril de 2024, cuando su expareja se presentó en la vivienda que solían compartir para recoger sus cosas, él decidió enfrentarla por la situación legal que atravesaba y, en medio de la discusión, estuvo a punto de quitarle la vida:

“La toma por el cabello y la amenaza con un cuchillo a la altura del cuello. Debido a los gritos, los vecinos se acercaron a ver qué sucedía y, luego, procedieron a llamar a la Policía Nacional. Al llegar varios efectivos de la Policía, John Emerson logró ingresar por la fuerza con la mujer al inmueble, alcanzó un machete que estaba en la puerta y le manifestó a la Policía que, si intentaban entrar, mataría a la víctima y luego él mismo se quitaría la vida”.

Para reducirlo y proteger la vida de la mujer que tenía como rehén, la Policía utilizó un dispositivo electrónico; sin embargo, John Emerson logró herir a su expareja dos veces con el machete en su brazo izquierdo.

Estos hechos, además, se encuentran “precedidos de un ciclo de violencia basado en género, durante una convivencia de nueve años como pareja, en las que predominó el carácter machista del procesado para con su compañera por el hecho de ser mujer. La trataba como si fuera un objeto y tenía comportamientos originados en celos desmedidos y autoritarios”.