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¿Qué se sabe del secuestro de sacerdote Samuel Enrique Salazar en Táchira?

Aunque fue interceptado por hombres armados el pasado 26 de julio, la entidad advierte que no se sabe nada sobre su paradero.

Foto: CNPRC
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Noticias RCN

julio 30 de 2026
10:39 a. m.
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A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, la Defensoría del Pueblo lamentó el secuestro del sacerdote, defensor de los derechos humanos e integrante del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización, Samuel Enrique Salazar Soto, e hizo un llamado a las autoridades de orden nacional para emprender acciones en el exterior que permitan iniciar su búsqueda.

De Salazar Soto no se sabe nada desde el pasado 26 de julio, cuando fue interceptado por hombres armados en Capacho Viejo, estado Táchira, en el suroccidente de Venezuela.

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Cancillería adelanta acciones para acelerar la búsqueda del sacerdote Enrique Salazar:

Sin detalles sobre su paradero o estado actual, la entidad solicitó a la Cancillería adelantar acciones diplomáticas con Venezuela para iniciar, de manera urgente, su búsqueda y garantizar su retorno a la libertad.

Además, hizo “un llamado a sus captores para que respeten su vida, libertad e integridad personal, y exigimos su liberación inmediata” y expresó su “solidaridad con su familia, con las organizaciones de víctimas (de las que es parte) y con los sectores sociales que trabajan por la paz y que hoy claman por su regreso sano y salvo”.

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Unidad para las Víctimas se suma al llamado de liberación de Salazar:

Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma el realizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas horas antes, en el que recordaron el papel de Salazar Soto como integrante del Foro Internacional de Víctimas y delegado de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones.

En su pronunciamiento extienden una “invitación a las instituciones correspondientes y a los organismos humanitarios para que brinden el acompañamiento necesario y mantengan activas las gestiones que contribuyan a su pronta ubicación”.

Y coinciden, con la Defensoría, en que las autoridades colombianas deben adelantar las gestiones necesarias en el exterior para ubicarlo cuanto antes.

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