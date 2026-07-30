Caracas vs. Independiente Santa Fe, por Copa Sudamericana: hora y dónde ver EN VIVO hoy

Este jueves 30 de julio, a las 7:30 de la noche, Independiente Santa Fe jugará en territorio venezolano vs. Caracas.

El encuentro corresponde al partido de vuelta del play-off de la Copa Sudamericana 2026 y el equipo que avance enfrentará a River Plate.

En el partido de ida, que se disputó en el Nemesio Camacho El Campín, los dirigidos por Pablo Repetto ganaron 2-0 con goles de Hugo Rodallega (30') y Franco Fagúndez (84').

¿En dónde se puede ver EN VIVO el partido entre Caracas vs. Independiente Santa Fe?

El encuentro de vuelta entre Caracas e Independiente Santa Fe se podrá seguir en DIRECTV y DGO.

Este partido se disputará en el Estadio Metropolitano de Lara, en Cabudare, Barquisimeto.

Santa Fe no tuvo un debut en la Liga BetPlay 2026 II

Después de vencer 2-0 a Caracas, Independiente Santa Fe viajó a territorio antioqueño para debutar en el campeonato local vs. Águilas Doradas.

Pablo Repetto tomó la decisión de asumir el partido con una nómina mixta, pero el local se impuso 2-1 con una actuación magistral de Andrés Ricaurte.

El volante ex Independiente Medellín abrió el marcador al minuto 54, Nahuel Bustos lo empató en el 61 y Frank Lozano le dio la victoria a Águilas en el 85.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2026 II?

Luego de que se defina su suerte en la Copa Sudamericana, Santa Fe retornará a Bogotá para enfrentar a Once Caldas. Este partido será en El Campín, el domingo 2 de agosto, a las 8:00 de la noche.

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Además, en las siguientes fechas, el 'león capitalino' tendrá los siguientes rivales: