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Nuevo fallo de la Corte Suprema aclara cuándo una pareja en unión libre puede reclamar parte de un patrimonio

Se define los criterios para los reclamos patrimoniales en la unión libre. Vea cómo impacta a las parejas.

Foto: Creada por IA

Mateo Alfonso Rey

julio 30 de 2026
11:22 a. m.
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El alto tribunal fijó pautas clave para definir en qué circunstancias los bienes o empresas construidos durante el desarrollo de una relación libre generan derechos de propiedad o compensación.

Estar en unión libre no otorga automáticamente derechos sobre cada negocio, inversión o propiedad que una persona consiga mientras comparte su vida con alguien más. Así lo ratificó un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que reabre una discusión profunda sobre el equilibrio entre la vida en pareja, la autonomía financiera y la protección del esfuerzo de cada individuo.

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La decisión judicial no desconoce la protección legal a las uniones maritales de hecho, pero marca un límite claro frente a los reclamos patrimoniales que surgen tras una separación.

Para el alto tribunal, la simple convivencia no es una causa suficiente para reclamar participación directa en la actividad económica de la pareja; se requiere demostrar una contribución directa o un acuerdo previo que sustente la copropiedad.

¿Qué se debe tener en cuenta a partir de ahora?

El fallo deja una lección práctica para miles de parejas que optan por la convivencia sin matrimonio:

  • Separación de cuentas: Los proyectos económicos individuales siguen siendo de quien los gestiona, a menos que se demuestre lo contrario con evidencias financieras concretas.
  • Aportes demostrables: Si ambos participan en la creación o sostenimiento de un patrimonio, es clave respaldar formalmente cómo se realizó dicha contribución.
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  • Claridad desde el principio: Organizar los asuntos financieros con acuerdos escritos evita desacuerdos jurídicos y desgaste emocional en caso de una eventual ruptura.

Con este pronunciamiento, la justicia recalca que la convivencia afectiva y la administración del dinero van por carriles distintos.

La decisión no solo sienta una línea jurisprudencial clara para abogados y jueces, sino que invita a los ciudadanos a dialogar de forma transparente sobre las finanzas del hogar antes de dar pasos trascendentales en pareja.

Las precisions de la Corte Suprema de Justicia

En la cotidianeidad, es común que uno de los dos integrantes de la pareja impulse un proyecto comercial, adquiera activos o invierta capital mientras el otro aporta en diferentes dinámicas del hogar. Sin embargo, la Corte precisa que la existencia de una sociedad patrimonial no opera como un cheque en blanco sobre las iniciativas individuales.

Para que exista derecho a reclamar o dividir un activo específico, la justicia exige probar de manera clara la existencia de un trabajo conjunto, aportes de capital demostrativos o una sociedad de hecho debidamente acreditada.

Esta aclaración busca prevenir litigios infundados al terminar una relación y, al mismo tiempo, brindar seguridad jurídica a quienes emprenden o adquieren bienes a título personal mientras conviven en unión libre.

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