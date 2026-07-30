Delcy vuelve a hablar de la captura de Maduro con detalles inéditos: ¿Pensó que lo habían asesinado?

La revista TIME presentó su más reciente portada protagonizada por Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela; Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.; Nicolás Maduro y el petróleo.

RELACIONADO Salieron a la luz los audios de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela

Bajo el título ‘The Venezuela experiment: inside Donald Trump’s unlikely alliance with Delcy Rodríguez’, le hizo una entrevista el 16 de junio en el Palacio de Miraflores de Caracas a la presidenta interina, quien habló de la captura de Maduro y el futuro del país sudamericano.

¿Qué fue lo último que habló con Maduro?

Con respecto a la operación del 3 de enero, aseguró que fue un momento de gran cambio: “Necesitábamos buscar una nueva Venezuela, corregir los errores del pasado para poder avanzar hacia el futuro (…) Impulsar la transformación económica”.

Frente a las horas previas a la captura, narró que estuvieron reunidos hasta las 8:00 p.m. del día anterior para hablar del plan económico para este año. Después, ella se fue a la Isla Margarita con su hermano y sobrinos. Fue a las 2:00 a.m. del 3 de enero cuando supo lo que estaba pasando.

“Jamás pensamos que la capital del país sería atacada y mucho menos imaginamos lo que le sucedió al presidente y a la primera dama en ese momento”, aseguró al indicar que no sabía de antemano detalles de la operación.

Rodríguez contó que se puso en contacto con el emir de Catar, quien le dijo que ella “tenía la responsabilidad de preservar a Venezuela”.

¿Habrá elecciones en Venezuela?

Cuando le preguntaron sobre los avances tras la caída de Maduro, esto respondió: “Hay una Venezuela diferente (…) Nuevas leyes, un programa de convivencia pacífica, liberaciones significativas y una ley de amnistía, se está produciendo un proceso de transformación. La sociedad venezolana es diferente a la que vimos en el pasado”.

RELACIONADO Ilustrador que dibuja a Maduro contó cómo lo vio tras más de seis meses preso

Acto seguido, afirmó que el mayor error de él pudo ser no haber sido abierto en materia geopolítica.

Otro asunto que trató fueron las elecciones, mencionando que se darán cuando el país esté listo con el cambio de la política apartada de los llamados extremistas. “Debe ser, ante todo, un proceso nacional”, concluyó.