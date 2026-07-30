¿Dónde será el posible último viaje de Gustavo Petro como presidente de Colombia?

Faltando una semana para culminar su mandato, se conoció el que será el último viaje del presidente Gustavo Petro.

En medio de la polémica por los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y directora del Fondo de Adaptación, sobre presuntas irregularidades en el gobierno; se conoció que el mandatario estará en Cuba.

Presidente Petro viajará a Cuba

Rodríguez le concedió a Noticias RCN una entrevista en la que reveló detalles sobre la presunta injerencia de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en el gobierno, así como supuestas amenazas en contra de ella.

En diálogo con La FM, la canciller Rosa Villavicencio informó que el presidente viajará a Cuba junto a la embajadora ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Leonor Zabaleta. El propósito será tener un encuentro con su homólogo Miguel Díaz-Canel.

“Es un viaje oficial como presidente. Iremos a Cuba para hablar con el presidente, conocer directamente cuál es la situación social y económicamente por parte del bloqueo de Estados Unidos y la política de ahogamiento”, aseguró la ministra.

Un dato clave es que el viaje se da a siete días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, quien anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con la isla centroamericana.

Ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba

El pasado domingo 26 de julio, De la Espriella anunció que 12 embajadas no irán más en su gobierno: Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Aunque hizo una precisión, indicando que no se romperán las relaciones diplomáticas con estas naciones, por lo que mantendrá los consulados; exceptuando a Cuba y Nicaragua.

Otro anuncio clave fue la próxima fusión de la embajada de la UNESCO con la de Francia y la de la FAO con Italia. Con respecto a las que abrirá, mencionó que serán la de Jerusalén con Israel y la de Nigeria. Además, suspenderá la apertura de la que iba a estar en Palestina.