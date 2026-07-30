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¿Cuándo comenzará a operar el Transmicable de San Cristóbal y qué novedades tendrá?

El sistema ya supera el 90% de ejecución y entró en la fase de pruebas de seguridad.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
11:07 a. m.
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Uno de los proyectos de movilidad más esperados de Bogotá avanza hacia su recta final. El Transmicable de San Cristóbal ya inició las pruebas técnicas y de seguridad para su entrada en funcionamiento.

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La obra busca mejorar la conexión de miles de ciudadanos con el sistema de transporte masivo y reducir los tiempos de viaje en una de las zonas con mayor dificultad de acceso en la capital.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

Las cabinas del futuro Tranmicable ya recorren el trazado durante las primeras pruebas de funcionamiento. Desde la estación Altamira, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que actualmente se realizan los ensayos de seguridad exigidos antes de poner el sistema al servicio de los usuarios.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la siguiente fase consistirá en realizar pruebas con peso simulado. Para ello, cada cabina llevará lonas que representarán la carga equivalente a diez pasajeros, con el fin de verificar el comportamiento del sistema en condiciones reales de operación.

Si los resultados son satisfactorios, posteriormente se harán recorridos con personas antes de la apertura oficial.

¿Cuándo comenzará a operar el Transmicable de San Cristóbal?

De acuerdo con el IDU, la meta es que el sistema entre en funcionamiento entre diciembre de este año y enero del próximo, una vez concluyan todas las pruebas técnicas y obtenga las certificaciones correspondientes.

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Actualmente, el proyecto supera el 90% de avance. Según Molano, cuando inició la actual administración las obras aún no registraban ejecución, por lo que el desarrollo del proyecto ha permitido acercarse a la fase definitiva de operación.

¿Qué características tendrá el nuevo sistema?

El Transmicable beneficiará a más de 400.000 habitantes del suroriente de Bogotá y tendrá capacidad para movilizar cerca de 34.000 pasajeros al día, con un flujo aproximado de 4.000 personas por hora.

Uno de los principales cambios será la reducción en los tiempos de desplazamiento. Un recorrido que actualmente puede tardar entre 35 y 40 minutos pasará a realizarse en aproximadamente 10 minutos, conectando la estación Altamira con el portal del 20 de Julio.

El proyecto contará con 144 cabinas, cada una con capacidad para 10 pasajeros sentados, por lo que no se permitirá viajar de pie.

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Además, el sistema ofrecerá conexión Wi-Fi, funcionará con energía eléctrica y contará con un mecanismo que permite la recarga automática durante la operación. También dispondrá de dos motores de respaldo, diseñados para garantizar la continuidad del servicio en caso de alguna eventualidad.

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