Polémica por traslado de peligroso delincuente: fue enviado a la cárcel que justo él mismo había solicitado

En medio de las investigaciones sobre los movimientos de internos entre cárceles del país, Noticias RCN conoció nuevos documentos del Inpec que evidencian el traslado de alias Lindolfo, considerado uno de los principales cabecillas de la Oficina de Envigado, hacia la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar.

La decisión ha despertado interrogantes entre expertos, quienes recuerdan que este tipo de procedimientos debe cumplir estrictos requisitos legales y técnicos.

Peligroso cabecilla de 'La Oficina' fue trasladado a la cárcel que él mismo solicitó

Los registros digitales del Inpec conocidos por Noticias RCN muestran que alias Lindolfo, señalado como máximo cabecilla de la Oficina de Envigado, ya se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar.

De acuerdo con la información, el interno quedó registrado en ese establecimiento penitenciario el pasado 27 de julio. Sin embargo, un detalle llamó la atención, y es que aunque el sistema registra la fecha de ingreso a La Tramacúa, no aparece consignada la fecha de salida de la cárcel de Itagüí, donde permanecía recluido anteriormente.

¿Por qué el traslado de alias Lindolfo genera polémica?

La polémica radica en que, según la información conocida por Noticias RCN, alias Lindolfo había solicitado ser trasladado precisamente a ese centro penitenciario.

El movimiento se produjo pocos días después de que se conociera públicamente esa petición, la cual, presuntamente, estaría relacionada con la cercanía de su núcleo familiar, ubicado en Barranquilla.

Además, el traslado ocurre luego de que un juez le negara una solicitud de libertad presentada por el cabecilla de la organización criminal.

¿Qué dicen los expertos sobre este tipo de decisiones?

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó que la cercanía con la familia puede ser uno de los aspectos que se tengan en cuenta en un traslado, pero aclaró que ese criterio, por sí solo, no es suficiente para autorizar el cambio de establecimiento.

Según indicó, primero debe existir una evaluación que certifique que el centro penitenciario cumple las condiciones de seguridad requeridas para el interno y verificar, entre otros aspectos, que no existan investigaciones disciplinarias que impidan el procedimiento.

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Buitrago también enfatizó que un traslado no puede realizarse únicamente porque el privado de la libertad así lo solicite.