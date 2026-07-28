CANAL RCN
Colombia Video

Polémica por traslado de peligroso delincuente: fue enviado a la cárcel que justo él mismo había solicitado

Documentos del Inpec conocidos por Noticias RCN confirman que el jefe de la estructura criminal llegó a La Tramacúa, en Valledupar.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
01:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de las investigaciones sobre los movimientos de internos entre cárceles del país, Noticias RCN conoció nuevos documentos del Inpec que evidencian el traslado de alias Lindolfo, considerado uno de los principales cabecillas de la Oficina de Envigado, hacia la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar.

Dos años después del crimen del director de La Modelo, una nueva pista podría revelar qué pasó
RELACIONADO

Dos años después del crimen del director de La Modelo, una nueva pista podría revelar qué pasó

La decisión ha despertado interrogantes entre expertos, quienes recuerdan que este tipo de procedimientos debe cumplir estrictos requisitos legales y técnicos.

Peligroso cabecilla de 'La Oficina' fue trasladado a la cárcel que él mismo solicitó

Los registros digitales del Inpec conocidos por Noticias RCN muestran que alias Lindolfo, señalado como máximo cabecilla de la Oficina de Envigado, ya se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar.

De acuerdo con la información, el interno quedó registrado en ese establecimiento penitenciario el pasado 27 de julio. Sin embargo, un detalle llamó la atención, y es que aunque el sistema registra la fecha de ingreso a La Tramacúa, no aparece consignada la fecha de salida de la cárcel de Itagüí, donde permanecía recluido anteriormente.

¿Por qué el traslado de alias Lindolfo genera polémica?

La polémica radica en que, según la información conocida por Noticias RCN, alias Lindolfo había solicitado ser trasladado precisamente a ese centro penitenciario.

VIDEO | Delincuentes balearon a otro conductor para robarle su carro frente a su casa en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Delincuentes balearon a otro conductor para robarle su carro frente a su casa en Bogotá

El movimiento se produjo pocos días después de que se conociera públicamente esa petición, la cual, presuntamente, estaría relacionada con la cercanía de su núcleo familiar, ubicado en Barranquilla.

Además, el traslado ocurre luego de que un juez le negara una solicitud de libertad presentada por el cabecilla de la organización criminal.

¿Qué dicen los expertos sobre este tipo de decisiones?

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó que la cercanía con la familia puede ser uno de los aspectos que se tengan en cuenta en un traslado, pero aclaró que ese criterio, por sí solo, no es suficiente para autorizar el cambio de establecimiento.

Según indicó, primero debe existir una evaluación que certifique que el centro penitenciario cumple las condiciones de seguridad requeridas para el interno y verificar, entre otros aspectos, que no existan investigaciones disciplinarias que impidan el procedimiento.

Enviaron a la cárcel al señalado de haber asesinado a un joven cerca a la estación Héroes
RELACIONADO

Enviaron a la cárcel al señalado de haber asesinado a un joven cerca a la estación Héroes

Buitrago también enfatizó que un traslado no puede realizarse únicamente porque el privado de la libertad así lo solicite.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Habló el esposo de Camila Potosí: contó lo último que conversó con ella y detalles de la principal sospechosa

Medellín

Medellín activa la herramienta Task Force para evitar el ingreso de personas en problemas con la justicia

Inseguridad

Desde la cárcel dos delincuentes recibían órdenes para cobrar extorsiones en Tuluá: una quedó en video

Otras Noticias

Bayern Múnich

Bayern Múnich ya habría tomado decisión con el futuro de Luis Díaz: "Seríamos estúpidos"

Este martes se conocieron nuevos detalles sobre el posible fichaje de Díaz al fútbol árabe.

Enfermedades

La financiación mundial amenaza los avances en la lucha contra el VIH

Especialistas reunidos en la Conferencia Internacional sobre el Sida, advirtieron que la reducción de los recursos destinados a combatir el virus pone en riesgo décadas de progreso.

Reforma tributaria

Minhacienda designado por Abelardo revela cuándo presentará la reforma tributaria

Artistas

Influencer que cubrió MasterChef Celebrity en Argentina reveló que tiene cáncer

Real Madrid

Luto en el fútbol: murió exjugador que hizo parte del Real Madrid Castilla y el Rayo Vallecano